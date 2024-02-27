В "Укрзалізниці" приняли решение по ценам на билеты на поезда: чего ожидать украинцам

"Укрзалізниця" не будет повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь здесь не все зависит от украинской компании.

Об этом сообщили в самом перевозчике, передает Укринформ. "В финансовом плане на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые", – говорится в сообщении.

Что же касается заграничных перевозок, то в "Укрзалізниці" объяснили: здесь действует совместное с международными партнерами ценообразование. Соответсвенно, от украинской компании зависит не все в этом вопросе.

"По зарубежным [перевозкам] – зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать полностью, что роста не будет", – рассказал глава правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

При этом он подчеркнул: если на зарубежные рейсы все же придется повышать стоимость билетов, сильно по карманам украинцев это не ударит. "Если это и будет, то точно незначительно", – резюмировал Лященко.

На поезда в Польшу стоимость билетов уже повышали

В то же время напомним: в конце 2023 года в Украине произошло подорожание билетов на популярные поезда в Польшу. Причем намного: к примеру, на сверхпопулярный рейс из Киева в Варшаву сразу на 72%.

Также выросли цены на билеты на поезда Интерсити+ Киев – Перемышль. Хотя и не так сильно, как на поезд в Варшаву – на 26%.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запускают новый поезд. Курсировать он будет между Харьковом и Днепром. В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

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