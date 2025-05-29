В Украине запускают новый поезд по "специальному" маршруту: сколько стоят билеты

В Украине запускают новый поезд между Киевом и крупным туристрическим центром Ужгородом. Причина – пиковые даты начала сезона отпусков. Поезд будет временным – его движение запланировано на период с 30 мая по 2 июня. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 30 мая из Ужгорода составляет 400,48 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

поезд получил номер 284/283;

билеты на него уже поступили в продажу.

Расписание нового поезда

Отправление поезда из Ужгорода запланировано на 30 мая и 1 июня на 23:14. Прибытие в Киев – в 13:12.

Отправление из Киева – 31 мая и 2 июня в 15:12. Прибытие в Ужгород – 5:20.

Где купить билеты на поезд

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 30 мая из Ужгорода билеты на поезд продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – 400,48 грн;

купе – 692,93 грн;

люкс – 1658,57 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.

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