В Украине запускают новый поезд по "специальному" маршруту: сколько стоят билеты
В Украине запускают новый поезд между Киевом и крупным туристрическим центром Ужгородом. Причина – пиковые даты начала сезона отпусков. Поезд будет временным – его движение запланировано на период с 30 мая по 2 июня. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 30 мая из Ужгорода составляет 400,48 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- поезд получил номер 284/283;
- билеты на него уже поступили в продажу.
Расписание нового поезда
Отправление поезда из Ужгорода запланировано на 30 мая и 1 июня на 23:14. Прибытие в Киев – в 13:12.
Отправление из Киева – 31 мая и 2 июня в 15:12. Прибытие в Ужгород – 5:20.
Где купить билеты на поезд
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты на поезд
На рейс 30 мая из Ужгорода билеты на поезд продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:
- плацкарт – 400,48 грн;
- купе – 692,93 грн;
- люкс – 1658,57 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" обновила бланк электронного билета на поезда в Польшу. В компании утверждают: новый бланк более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям.
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