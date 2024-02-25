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В Украине запускают новый поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
3,3 т.
В Украине запускают новый поезд по популярному маршруту

В Украине запускают новый поезд. Курсировать он будет между Харьковом и Днепром. В первый рейс поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: новый поезд получил номер 295/296.

"Поезд получит номер 295/296, соединит Харьков и Днепр. И предоставит ночную альтернативу поездке между двумя крупнейшими городами востока нашей страны", – говорится в сообщении.

Где купить билеты

Билеты на поезд доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:

  • чат-ботах;
  • на сайте компании;
  • в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс 2 марта из Харькова в Днепр билеты продаются в люкс, купе и плацкарт. Стоят они:

  • люкс – 1220,11 грн;
На рейс 2 марта из Харькова в Днепр билеты продаются в люкс, купе и плацкарт
  • купе – 511,64 грн;
Сколько стоят билеты в купе на поезд из Харькова в Днепр
  • плацкарт – 159,97 грн.
Цена билетов в плацкарт – 159,97 грн

На рейс 3 марта из Днепра в Харьков билеты также продаются в люкс, купе и плацкарт. Однако цены на них немного отличаются, причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Так:

  • в люкс стоят 1333,11 грн;
В люкс билеты стоят 1333,11 грн
  • в купе – 366,07 грн;
Сколько стоят билеты в купе поезда из Днепра в Харьков
  • в плацкарт – 167,97 грн.
Стоимость билетов в плацкарт

Расписание движения поезда

Поезд начнет курсировать в марте. В первый рейс он отправится:

  • 2 марта – из Харькова;
  • 3 марта – из Днепра.

Отправляться он будет из Харькова по парным числам в 23:40. Прибывать в Днепр – в 05:05 утра на следующий день.

В обратном направлении из Днепра поезд будет отправляться по нечетным числам тоже в 23:40. Прибывать в Харьков в 05:05 на следующий день.

Остановки предусмотрены на ряде станций. В частности:

  • Мерефа;
  • Лихачево;
  • Лозовая;
  • Павлоград;
  • Синельниково-2.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Билеты продаются в вагоны класса купе и люкс.

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