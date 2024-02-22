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В Украине запускают новый поезд по важному маршруту: цена билетов

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,5 т.
В Украине запускают новый поезд по важному маршруту

В Украине запускают дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Первый рейс запланирован уже на 23 февраля из Харькова. Из Ворохты – 24 февраля.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: билеты на поезд уже доступны для приобретения.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Теперь Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Поезд №201/202 Харьков – Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55. Прибытие в:

  • Ивано-Франковск – 11:28 следующего дня;
  • Яремче – 13:10;
  • Татаров-Буковель – 13:50;
  • Ворохту – в 14:09.

Из Ворохты поезд будет отправляться в 16:29. Прибытие в:

  • Татаров-Буковель – 16:39;
  • Яремче – 17:07;
  • Ивано-Франковск – 18:25;
  • Харьков – 12:33 следующего дня.

Также на маршруте предусмотрен ряд остановок. В частности, на станциях:

  • Львов;
  • Киев-Пассажирский;
  • Миргород;
  • Полтава-Киевская.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд из Харькова в Ворохту продаются в вагоны класса купе и люкс. На рейс 23 февраля их стоимость составляет:

  • купе – 1242,57 грн;
Билеты на поезд из Харькова в Ворохту продаются в вагоны класса купе и люкс
  • люкс – 3090,53 грн.
Стоимость купейный билетов на поезд из Харькова в Ворохту

В обратную сторону стоимость билетов на рейс 24 февраля ниже. Так:

  • в купейный вагон они стоят 1136,88 грн;
Сколько стоят билеты в купе поезда из Ворохты в Харьков
  • в люкс – 2817,74 грн.
Билеты в люкс стоят дороже, чем в купе

Где купить билеты

Билеты на дополнительные рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:

  • чат-ботах;
  • на сайте компании;
  • в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" также запускает новый поезд между Харьковом и Днепром. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

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