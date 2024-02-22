В Украине запускают новый поезд по важному маршруту: цена билетов

В Украине запускают дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Первый рейс запланирован уже на 23 февраля из Харькова. Из Ворохты – 24 февраля.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: билеты на поезд уже доступны для приобретения.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Харькова в Ворохту. Теперь Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Поезд №201/202 Харьков – Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55. Прибытие в:

Ивано-Франковск – 11:28 следующего дня;

Яремче – 13:10;

Татаров-Буковель – 13:50;

Ворохту – в 14:09.

Из Ворохты поезд будет отправляться в 16:29. Прибытие в:

Татаров-Буковель – 16:39;

Яремче – 17:07;

Ивано-Франковск – 18:25;

Харьков – 12:33 следующего дня.

Также на маршруте предусмотрен ряд остановок. В частности, на станциях:

Львов;

Киев-Пассажирский;

Миргород;

Полтава-Киевская.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд из Харькова в Ворохту продаются в вагоны класса купе и люкс. На рейс 23 февраля их стоимость составляет:

купе – 1242,57 грн;

люкс – 3090,53 грн.

В обратную сторону стоимость билетов на рейс 24 февраля ниже. Так:

в купейный вагон они стоят 1136,88 грн;

в люкс – 2817,74 грн.

Где купить билеты

Билеты на дополнительные рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:

чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" также запускает новый поезд между Харьковом и Днепром. В первый рейс он отправится 2 марта из Харькова и 3 марта – из Днепра.

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