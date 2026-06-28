Масштабное "большое строительство" в Украине: что построят для Львова
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В Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. Ожидается, что работы продлятся до апреля-июня 2027 года.
Впрочем, рассказал ранее вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, не исключено, что завершить работы удастся и раньше. При этом он подчеркнул: финансирование проекта уже обеспечено.
"Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета", – сказал Кулеба.
В свою очередь, в "Укрзалізниці" ранее сообщили о проведении открытого конкурса на аудит и проверку использования средств, выделяемых на развитие евроколеи. Как объяснили в компании, это необходимо для обеспечения "прозрачного и целевого использования международной помощи".
"Победителем тендера стало ООО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ Украина"... Оплата работы аудиторов будет производиться за счет грантовых средств и финансирования международных партнеров", – отметили в перевозчике.
Планируется масштабное строительство на западе Украины
Ранее же в Министерстве финансов сообщили, что в будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны. Ими являются:
- Черновцы.
- Луцк.
"В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), которая покрывает 50% стоимости расходов", – говорится в сообщении.
"Укрзалізниця" обновила расписание поездов
В то же время, 28 июня в Украине в силу вступило обновленное расписание поездов. Как объяснили в "Укрзалізниці", причиной изменения графика являются сезонные запросы пассажиров.
"Укрзалізниця" адаптирует расписание движения. Чтобы как можно больше людей смогли съездить на гости к родным, качественно провести желанный отпуск с фронта или отправить детей на оздоровление в горы", – говорится в сообщении.
Так, отмечается, были добавлены 12 новых рейсов. А кроме того:
- существенно ускорены 3 поезда;
- продлены маршруты 4 поездов;
- 8 поездов, которые ездили раз в 2 дня, стали ежедневными.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" получила очередную партию из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. На этот раз в партии оказалось 3 единицы – все изготовленные в Украине и уже вошедшие в состав поездов, курсирующих по одним из самых популярных маршрутов страны: № 29/30 Киев – Ужгород и № 3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр. Новые вагоны относятся к классу "купе".
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