Масштабное "большое строительство" в Украине: что построят для Львова

В Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. Ожидается, что работы продлятся до апреля-июня 2027 года.

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Впрочем, рассказал ранее вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, не исключено, что завершить работы удастся и раньше. При этом он подчеркнул: финансирование проекта уже обеспечено.

"Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета", – сказал Кулеба.

В свою очередь, в "Укрзалізниці" ранее сообщили о проведении открытого конкурса на аудит и проверку использования средств, выделяемых на развитие евроколеи. Как объяснили в компании, это необходимо для обеспечения "прозрачного и целевого использования международной помощи".

"Победителем тендера стало ООО "БЕЙКЕР ТИЛЛИ Украина"... Оплата работы аудиторов будет производиться за счет грантовых средств и финансирования международных партнеров", – отметили в перевозчике.

Планируется масштабное строительство на западе Украины

Ранее же в Министерстве финансов сообщили, что в будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны. Ими являются:

Черновцы.

Луцк.

"В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), которая покрывает 50% стоимости расходов", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" обновила расписание поездов

В то же время, 28 июня в Украине в силу вступило обновленное расписание поездов. Как объяснили в "Укрзалізниці", причиной изменения графика являются сезонные запросы пассажиров.

"Укрзалізниця" адаптирует расписание движения. Чтобы как можно больше людей смогли съездить на гости к родным, качественно провести желанный отпуск с фронта или отправить детей на оздоровление в горы", – говорится в сообщении.

Так, отмечается, были добавлены 12 новых рейсов. А кроме того:

существенно ускорены 3 поезда;

продлены маршруты 4 поездов;

8 поездов, которые ездили раз в 2 дня, стали ежедневными.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" получила очередную партию из 100 новых пассажирских вагонов нового поколения. На этот раз в партии оказалось 3 единицы – все изготовленные в Украине и уже вошедшие в состав поездов, курсирующих по одним из самых популярных маршрутов страны: № 29/30 Киев – Ужгород и № 3/4 Запорожье – Ужгород через Днепр. Новые вагоны относятся к классу "купе".

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