В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В мае 2025 года средняя стоимость гектара составила 59 307 грн, что более чем на 2 000 грн ниже чем было в мае.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом:

Самыми низкими цены на землю в 2025 году были в марте – в среднем 54 607 грн/гекатар.

Самыми высокими – в апреле, среднем 71 898 грн/гекатар.

Сколько в Украине продали земли

В целом же, по данным аналитиков, площадь проданной земли резко снизилась. В июне-2025 было продано 10 049 га, что более чем на 16 000 га меньше, чем месяцем ранее.

Меньше всего же земли в 2025 году в Украине продали в именно в июне – однако следует учитывать, что месяц еще не закончился. Больше всего – в феврале, 27 557 га.

Где в Украине земля стоит больше всего

В целом же цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 306 до 152 460 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 4,5 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Закарпатской области – в среднем 152 460 грн за гектар. А также в:

Ивано-Франковской – в среднем 149 066 грн;

Львовской – 137 462 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 34 306 грн. А кроме того, в:

Николаевской – в среднем 34 878 грн;

Запорожской – 35 476 грн;

Харьковской – 38 356 грн.

Стоит ли покупать землю

В то же время, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

Прибыль от которого можно получать "уже сейчас – сдавая эту землю в аренду какому-нибудь агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%. Впрочем, для этого нужно выполнение ряда условий.

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