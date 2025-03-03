В Украине заметно переписали цены на яйца: сколько стоят в супермаркетах

После резкого падения цен в февраль стоимость куриных яиц в украинских супермаркетах стремительно выросла. В некоторых сетях цены на эту продукцию увеличили на 13-25 гривен за десяток. В среднем яйца стоят 53,94 гривны за десяток.

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О том, что происходит с ценами на яйца и чего ждать, пишет OBOZ.UA. Ранее в феврале цены на яйца заметно снизились, что эксперты связали с вниманием к ситуации на рынке со стороны Антимонопольного комитета – расследование повлияло на сдерживание ценовых аппетитов производителей.

К тому же, в январе Украина существенно увеличила экспорт яиц – за границу было продано 10 600 тонн яиц (на 92,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). Производители переориентировались на зарубежного покупателя, поскольку после новогодних праздников потребление яиц в Украине невелико.

Также на цену яиц может влиять разгорание эпидемии птичьего гриппа, из-за которого США столкнулись с заметным ростом стоимости этой продукции. Болезнь уже вплотную приблизилась к Украине – в Польше сильно сократилось поголовье кур-несушек, и это также вызвало дефицит яиц и рост цен.

Официально в Украине о вспышках птичьего гриппа на птицефабриках не сообщалось, но на Львовщине из-за этого погибли десятки лебедей. В этой связи, в некоторых населенных пунктах были введены карантинные ограничения

Цены на яйца: сколько стоит десяток в супермаркетах Украины

Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, небрендированные нефасованные яйца сейчас стоят в среднем 5,39 грн (53,94 грн/десяток) – это сразу на 1,39 грн (13,90 грн/десяток) дороже, чем в начале февраля 2025 года. В частности, в отдельных сетях установили следующие цены на яйца:

"Космос" – в среднем 5,30 грн за штуку (53 грн за десяток, то есть на 12 грн дороже, чем в прошлом месяце);

Novus – 5,14 грн/штука (51,4 грн/десяток), на 1,32 грн дешевле, чем 2 февраля (на 13,2 грн/десяток);

МегаМаркет и Ultramarket – 6,5 грн/штука (65 грн/десяток), на 2,5 грн дешевле, чем 2 февраля (на 25 грн/десяток);

ЭкоМаркет – 4,94 грн/шт. (49,40 грн/десяток), или на 0,95 грн дороже 3 февраля (на 9,5 грн/десяток);

"Фора" – 5,09 грн/шт. (50,90 грн за десяток – на 12,1 грн дороже, чем в прошлом месяце).

В то же время, средние цены на фасованные яйца фактически не изменились. Согласно данным "Минфина", средняя цена на фасованные яйца С1 марки "Квочка" в крупных торговых сетях составляет 62,5 грн за десяток (в начале января было 62,3 грн), а на яйца от "Ясенсвит" – в среднем 68,2 грн (было 68,43 грн). То есть из-за разнопланового изменения цен средняя стоимость яиц упала на 1 копейку.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам следует готовиться к подорожанию хлеба в бережной. Основными причинами являются удорожание сырья, повышение расходов на энергоресурсы и налоговое давление на производителей.

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