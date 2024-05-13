В Украине за работу переводчиком готовы платить больше 40 тысяч: какие языки нужно знать

В Украине профессия переводчика разных языков (английский, итальянский, немецкий и пр.) становится все более востребованной. Это обусловлено рядом факторов – в частности, ростом международной торговли и сотрудничества, а также развитием онлайн образования и фриланса. Соответственно, работодатели предлагают таким специалистам хорошую зарплату – в некоторых компаниях готовы платить 40 тыс. грн и более.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию переводчика с зарплатой 45-100 тыс. грн. Ищут людей, знающих:

испанский;

португальский;

итальянский;

немецкий;

чешский;

словацкий язык.

Компания-поставщик итальянских товаров ищет переводчика итальянского языка. Платить готовы 40-80 тыс. грн.

Международная аналитическая компания в сфере консалтинга готова платить переводчику немецкого языка от 55 до 100 тыс. грн. В обязанности, среди прочего, будут входить:

письменный перевод;

консультация клиентов.

А архитектурная и дизайнерская компания ищет переводчика английского языка на зарплату 60-118 тыс. грн. Работать придется персональным ассистентом "неординарного бизнесмена с холерическим темпераментом".

За работу на дому в Украине готовы платить до 30 тысяч

В то же время, удаленная работа становиться все популярней в Украине. И не без причины – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 30 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию репетитора английского языка. Платить готовы 15-30 тыс. грн. Работать нужно от 10 часов в неделю, однако чтобы выйти на зарплату 25 тыс. грн и выше, отмечается, "нужно предоставить 8-часовой график 5 дней в неделю и проводить занятия качественно".

А турагентство ищет менеджера по работе с туристическими агентами. На работе среди прочего придется подтверждать заявки от турагентов, проводить консультации по продуктам и сайту компании и пр. Платить готовы от 30 до 35 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время в Украине лишь в одной сфере нанимать на работу будут чаще, чем увольнять, – в строительстве. В остальных же увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых. Впрочем, в целом, по всем отраслям подобные изменения будут проходить лишь в небольшом количестве компаний – большинство же не намерено менять количество своих работников.

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