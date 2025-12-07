В Украине за работу без опыта готовы платить более 60 тысяч: кого ищут

Наличие опыта – не всегда ключевое требование в вакансиях. Ведь в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение. Об этом свидетельствует количество таких вакансий на кадровых порталах, которое достигает нескольких тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить 60 000 грн и больше.

Видео дня

К примеру, риэлторская компания предлагает от 60 000 до 120 000 грн менеджеру по продажам. Заниматься нужно будет, в частности, проведением консультаций, показами, переговорами, ведением клиентов в CRM.

Сеть магазинов по продаже цифровой техники готова платить от 30 000 до 70 000 грн продавцу-консультанту. Обещают официальное трудоустройство и "поддержку на каждом этапе".

Компания в сфере электроники ищет на зарплату от 60 до 80 000 грн специалиста по ремонту телефонов. Среди обязанностей будет, в частности, переклейка дисплеев, замена аккумуляторов и корпусов, ремонт камер и модулей связи и т.д.

Бизнесу "придется" повышать украинцам зарплаты?

В то же время, констатируют эксперты, в Украине сейчас сложилась ситуация, когда рынком труда "управляют" работники – в частности, потенциальные. Ведь именно они решают, соглашаться ли на условия работодателя, или нет.

"У нас рынок кандидата – сейчас работодатель не выбирает, как бы ему того не хотелось. У серьезного кандидата есть 2-3 предложения работы, из которых он может выбирать. И это будет продолжаться и в дальнейшем", – рассказала OBOZ.UA основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина.

В то же время, признала эксперт, разница между тем, сколько хотят зарабатывать кандидаты, и тем, что могут платить работодатели, постоянно увеличивается. А потому, по ее словам, для последних "прогноз очень неутешительный": им придется удовлетворять требования работников.

Однако, констатировала она, в условиях отсутствия ресурса бизнесу может придется прибегнуть к сокращениям. А те работодатели, которые наотрез откажутся удовлетворять зарплатные требования кандидатов, по ее словам, все равно это сделают. Но перед этим "посидят полгода без сотрудников".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина столкнулась с самым большим кадровым голодом за годы независимости. Война, мобилизация и массовая эмиграция оставили города и производства без рабочих рук, а нехватка технических специалистов стала критической. В промышленности, агросекторе и сфере услуг не хватает от 10% до 30% персонала, поэтому бизнесы вынуждены нанимать иностранцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!