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В Украине за $1,5 тыс. продают большую однокомнатную квартиру: как выглядит

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
453
В Украине пересчитали стоимость 1-комнатных квартир

В Николаевской области, в поселке Веселиново, за 1,5 тыс. долларов продается большая однокомнатная квартира. Жилье находится недалеко от реки, парка и леса. 

Как говорится в данных крупного портала недвижимости, площадь квартиры составляет 45,2 квадрата. Преимущество такого жилья – высокие потолки, а недостаток - необходимо провести капитальный ремонт. В квартире есть газ, электричество. 

Где находится поселок
Видео дня

Центр поселка находится в 10 минутах пешком. Там есть больница, детский сад, парк. Вместе с квартирой также продается небольшой участок земли рядом, а также помещение, которое раньше использовалось как летняя кухня. 

Как выглядит жилье за 60 тыс. грн
В квартире нужно провести ремонт

Отметим, в Украине в небольших населенных пунктах квартиры можно купить по цене в 1-2 тыс. долларов. При этом, чем ближе жилье к крупному городу, тем выше цена. За последний год стоимость однокомнатных квартир выросла по всей стране, кроме Херсонской области. Статистика также не учитывается в Донецкой и Луганской областях. 

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась. 

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