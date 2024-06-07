В Украине взлетело число вакансий на рынке труда: каких специалистов больше всего не хватает, в каких городах и сколько платят
В Украине на рынке труда резко увеличилось количество вакансий. При этом сокращается количество резюме. Больше всего предложений о работе в Киеве, на первом месте по количеству вакансий – предложения для продавцов-консультантов.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. И в НБУ, по результатам исследований, и в Европейской бизнес-ассоциации говорят о том, что работодатели вынуждены повышать зарплаты даже в сложных экономических условиях – в первую очередь из-за дефицита кадров, чтобы не потерять работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.
Где больше всего вакансий (по городам, по данным большого кадрового портала):
- Киев – 30 682
- Львов – 7494
- Днепр – 7008
- Одесса – 6131
- Харьков – 3079
- Винница – 2397
- Ивано-Франковск – 2349
- Запорожье – 2017
- Хмельницкий – 1834
- Дистанционно – 6827
Сейчас средняя зарплата в Украине уже превышает 18 тыс. грн. А по результатам 2024 года может составить более 20,5 тыс. грн. При этом зарплаты отличаются в зависимости от города. Если в Киеве в среднем платят 23,5 тыс. грн, то в Запорожье – всего 17 тыс. грн. Высокие зарплаты также во Львове (21,5 тыс. грн), где бизнес-активность увеличилась за счет большого количества переселенцев и релоцированного бизнеса.
Зарплаты среди самых популярных вакансий (данные большого кадрового портала):
- Продавец-консультант – 16 800 грн
- Менеджер по продажам – 27 500 грн
- Водитель – 25 300 грн
- Администратор –18 000 грн
- Повар – 20 000 грн
- Бухгалтер – 21 000 грн
- Кассир – 16 000 грн
- Бариста – 16 000 грн
- Грузчик – 17 500 грн
Подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в большинстве случаев повышение запланировано на уровне 11-15%, говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес-ассоциацией. На значительное повышение (25%) зарплат могут рассчитывать сотрудники 20% принявших участие в опросе работодателей.
Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.
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