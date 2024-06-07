В Украине взлетело число вакансий на рынке труда: каких специалистов больше всего не хватает, в каких городах и сколько платят 

В Украине на рынке труда резко увеличилось количество вакансий. При этом сокращается количество резюме. Больше всего предложений о работе в Киеве, на первом месте по количеству вакансий – предложения для продавцов-консультантов.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. И в НБУ, по результатам исследований, и в Европейской бизнес-ассоциации говорят о том, что работодатели вынуждены повышать зарплаты даже в сложных экономических условиях – в первую очередь из-за дефицита кадров, чтобы не потерять работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.

Где больше всего вакансий (по городам, по данным большого кадрового портала):

Киев – 30 682

Львов – 7494

Днепр – 7008

Одесса – 6131

Харьков – 3079

Винница – 2397

Ивано-Франковск – 2349

Запорожье – 2017

Хмельницкий – 1834

Дистанционно – 6827

Сейчас средняя зарплата в Украине уже превышает 18 тыс. грн. А по результатам 2024 года может составить более 20,5 тыс. грн. При этом зарплаты отличаются в зависимости от города. Если в Киеве в среднем платят 23,5 тыс. грн, то в Запорожье – всего 17 тыс. грн. Высокие зарплаты также во Львове (21,5 тыс. грн), где бизнес-активность увеличилась за счет большого количества переселенцев и релоцированного бизнеса.

Зарплаты среди самых популярных вакансий (данные большого кадрового портала):

Продавец-консультант – 16 800 грн

Менеджер по продажам – 27 500 грн

Водитель – 25 300 грн

Администратор –18 000 грн

Повар – 20 000 грн

Бухгалтер – 21 000 грн

Кассир – 16 000 грн

Бариста – 16 000 грн

Грузчик – 17 500 грн

Подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в большинстве случаев повышение запланировано на уровне 11-15%, говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес-ассоциацией. На значительное повышение (25%) зарплат могут рассчитывать сотрудники 20% принявших участие в опросе работодателей.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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