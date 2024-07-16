В Украине выставили на продажу активы сразу нескольких банков: список названий

Фонд гарантирования планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 543 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

Укрстройинвестбанк;

АКБ Капитал;

АКБ Конкорд;

Айбокс Банк;

Банк Форвард;

Проминвестбанк;

Дельта Банк.

"На этой неделе (15-19 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 543 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается:из общей суммы на 335,4 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 188,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 18,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

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В то же время, Фонд гарантирования вкладов планирует в ближайшее время прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАО "Банк Камбио". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

"Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса ПАО "Банк Камбио" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам ПАО "Банк Камбио". С момента обнародования этого объявления (1 июля. – Ред.) процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс ПАО "Банк Камбио" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – сообщили в Фонде.

При этом там подчеркнули: наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

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