Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады: на получение денег осталось меньше месяца

Фонд гарантирования вкладов планирует через 30 дней прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАО "Банк Камбио". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Призвав вкладчиков банка, еще не получивших возмещение по своим вкладам, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

"Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса ПАО "Банк Камбио" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам ПАО "Банк Камбио". С момента обнародования этого объявления (1 июля. – Ред.) процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс ПАО "Банк Камбио" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

При этом там подчеркнули: наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

Напомним: к категории неплатежеспособных "Банк Камбио" был отнесен в конце 2014 года. "Невыполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами и многочисленные нарушения нормативно-правовых актов регулятора стали причинами отнесения банка к категории проблемных и назначения куратора - служащего Национального банка", – сообщили тогда в Национальном банке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ФГВФЛ сообщил о намерении прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам банка "Аркада". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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