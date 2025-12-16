В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 663,5 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 19 декабря) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

КСГ Банк;

МР Банк;

Банк Форвард;

Банк Сич;

Мегабанк;

"Конкорд";

Укрстройинвестбанк.

"На этой неделе (15-19 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 663,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

Подчеркивается, что из общей суммы на 362 млн грн – права требования по кредитам, а кроме того:

на 295,5 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества и основные средства;

на 6 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

НБУ запустил отслеживание банковских платежей украинцев

Тем временем Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП) – с 1 декабря. Это позволит клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. Воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

В НБУ подчеркивают, что клиенты получили возможность увидеть статус платежной операции. Также можно отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. Прежде всего – переводы со счета на счет по реквизитам/IBAN, в т.ч. мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

Как сообщал OBOZ.UA, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!