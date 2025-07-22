В Украине выставили на продажу активы сразу 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,415 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 25 июля) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Банк Форвард;

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

КСГ Банк;

Айбокс Банк;

Банк Сич.

"На этой неделе (21-25 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1 415,4 млн грн (1,415 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 1,34 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 73,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 1,1 млн грн – ценные бумаги;

на 0,04 млн грн – дебиторская задолженность.

В крупном банке приняли решение о сроке действия карт

В то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия своих карт, у которых он истек с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Т.е., блокировать их не будут.

Но в то же время, отмечается, для некоторых карт автоматическое продление срока действия не предусмотрено. Речь, в частности, о тех, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025. И при этом:

Либо в течение января 2025 года – февраля 2025 года такие карты использовались для проведения "​​хотя бы одной операции (в т.ч. неуспешной)".

Либо по которым остаток средств равен нулю и одновременно по ним за последние 6 месяцев не проводились операции.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения. В удобное для вас время", – отметили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным ФГВФЛ, на начало лета, общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,44 трлн грн. При этом большинство вкладов было сделано в госбанки – таких 61,7% от общего количества.

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