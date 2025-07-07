В украинском госбанке приняли решение о сроке действия карт: когда последний день

Государственный Ощадбанк продлил срок действия своих карт, у которых он истек с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Т.е., блокировать их не будут.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

Продление пройдет автоматически.

Решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Для каких карт не предусмотрено автоматическое продление срока действия

В то же время, отмечается, для некоторых карт автоматическое продление срока действия не предусмотрено. Речь, в частности, о тех, срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025. И при этом:

Либо в течение января 2025 года – февраля 2025 года такие карты использовались для проведения "​​хотя бы одной операции (в т.ч. неуспешной)".

Либо по которым остаток средств равен нулю и одновременно по ним за последние 6 месяцев не проводились операции.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения. В удобное для вас время", – отметили в банке.

Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады

В то же время, Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил:

Ликвидационный баланс.

Отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

"С момента обнародования этого объявления процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней. После чего ликвидационный баланс ПАО "АКБ "Капитал" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,44 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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