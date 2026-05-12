В Украине выставили на продажу активы сразу 3 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8,7 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 15 мая) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Банк Сич;
- Мегабанк.
"На этой неделе (4-8 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 3 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 8,7 млрд грн"
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: права требования по кредитам составляют почти всю заявленную сумму. Еще на 6,4 млн грн в ФГВФЛ рассчитывают продать основные средства.
"Деньги, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
В Украине ликвидируют государственный банк
Ранее же Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится 1 год – до 13 апреля 2027 года.
В процессе этого кредиторам банка (в т.ч. вкладчикам) будут возвращены их средства – в очередности, предусмотренной законодательством. Сделано это будет за счет денег, полученных в результате ликвидации и реализации имущества учреждения.
В самом же ФГВФЛ отметили: одним из оснований для решения ликвидировать "Мотор-Банк" стал отзыв его банковской лицензии. Что зафиксировано соответствующим решением НБУ.
