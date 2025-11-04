В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,12 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 31 октября) запланирована продажа активов таких банков:
- МР Банк;
- Проминвестбанк;
- Мегабанк;
- Коминвестбанк;
- Банк Форвард;
- КСГ Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- Айбокс Банк;
- "Конкорд";
- Банк Сич.
"На этой неделе (3-7 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,12 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 906,7 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 212,5 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие главные средства;
- на 0,8 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
Крупный банк изменил срок действия своих карт
Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Там отметили:
- Блокировать просроченные карты не будут.
- Причина решения – действующее в Украине военное положение.
При этом подчеркивается: если новая карта уже перевыпущена, для ее получения следует обратиться в отделение Ощадбанка. Сделать это можно в любое удобное время.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю. Впрочем, суды могут встать на сторону пострадавших и обязать банки компенсировать украденное.
