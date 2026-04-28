В Украине выставили на продажу активы подлежащих ликвидации банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 5,7 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 1 мая) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Мегабанк.

"На этой неделе (27 апреля – 1 мая) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 2 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 5,? млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 5,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

пул основных средств – на 0,4 млн грн

дебиторская задолженность перед банками – на 0,1 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

В Украине ликвидируют государственный банк

Ранее же Нацбанк запустил процесс ликвидации обанкротившегося государственного "Мотор-Банка". Ожидается, что он продлится 1 год – до 13 апреля 2027 года.

В процессе этого кредиторам банка (в т.ч. вкладчикам) будут возвращены их средства – в очередности, предусмотренной законодательством. Сделано это будет за счет денег, полученных в результате ликвидации и реализации имущества учреждения.

В самом же ФГВФЛ отметили: одним из оснований для решения ликвидировать "Мотор-Банк" стал отзыв его банковской лицензии. Что зафиксировано соответствующим решением НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, польская финтех-компания ZEN.COM стала полноправным владельцем неплатежеспособного "Первого Инвестиционного Банка" ("ПИН банк"). В связи с этим, с 18 апреля в банке прекращена временная администрация.

