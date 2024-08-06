В Украине выставили на продажу активы почти 10 банков: список названий учреждений

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,8 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 9 августа) запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

Укрстройинвестбанк;

АКБ Конкорд;

Дельта Банк;

Проминвестбанк;

Финансы и кредит;

МР Банк;

Банк Сич.

"На этой неделе (05-09 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 876 млн грн (2,876 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается:из общей суммы на более 2,661 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 199,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 14,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам украинского банка прекратят возвращать вклады

В то же время, Фонд планирует с 1 сентября, прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам банка Златобанк. Дело в том, что фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

"Фонд информирует о будущем утверждении ликвидационного баланса АО "Златобанк" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО "Златобанк". С момента обнародования этого объявления (2 августа. – Ред.) процедура прекращения выплат гарантированной суммы возмещения будет длиться не более тридцати дней, после чего ликвидационный баланс АО "Златобанк" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены", – говорится в сообщении ФГВФЛ.

При этом там подчеркнули: наследники вкладчиков банка могут направить письменное обращение в Фонд на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство лишь в течение 20 дней после обнародования объявления Фонда. Если же сделать это позже, денег получить не удастся – ведь ФГВФЛ не будет проводить соответствующие возмещения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Аркада". Полномочия Фонда как ликвидатора банка прекращены. До этого клиентам банка уже прекратили выплачивать вклады.

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