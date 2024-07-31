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В Украине ликвидировали банк: ранее клиентам прекратили возвращать вклады

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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В Украине ликвидировали банк 'Аркада'

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Аркада". Полномочия Фонда как ликвидатора банка прекращены. Ранее же клиентам банка прекратили выплачивать вклады.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

  • в Единый госреестр юрлиц внесена запись о прекращении регистрации банка "Аркада" как юридического лица;
  • соответственно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован.

"Согласно предписаниям части 3 статьи 53 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 29 июля 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись №1000701110056002945 о проведении государственной регистрации прекращения акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк "Аркада" как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован", – говорится в сообщении.

Напомним: Нацбанк ликвидировал банк "Аркада" осенью 2020 года. До этого регулятор признал его неплатежеспособным – поскольку капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным. Произошло это из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.

К тому же банк "Аркада" через ООО "Аркада-строительство" за деньги частных инвесторов строил в Киеве три жилых комплекса. В частности:

  • "Эврика";
  • "Патриотика";
  • "Патриотика на озерах".

За квартиры в них 13 тысяч семей заплатили 100% стоимости. Однако строительство проинвестированных домов постепенно остановилось на протяжении 2018-2019 годов. Все это время инвесторы устраивали митинги, пытаясь привлечь к проблеме внимание КГГА и Нацбанка.

Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство относительно возможной растраты 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада". Также президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.

В начале же июня 2024 года ФГФЛ объявил о прекращении выплат гарантированных сумм вкладчикам банка "Аркада". Процедура должна была продлиться до начала июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации. Ожидается, что на продажу он будет выставлен через несколько месяцев после того, как в середине июля состоится общее собрание банка, на котором будет сформирован наблюдательный совет.

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