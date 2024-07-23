В Украине выставили на продажу активы многих банков: список названий

Фонд гарантирования планирует продать активы 8 банков, что ликвидируются. Начальная цена реализации всех лотов составляет 497,4 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение текущей недели запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

Укрстройинвестбанк;

АКБ Капитал;

АКБ Конкорд;

Айбокс Банк;

Банк Форвард;

Проминвестбанк;

Дельта Банк.

"На этой неделе (22-26 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 497,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 247,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 228,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 21,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам большого украинского банка посоветовали заменить карты

В то же время клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты, на которых истекает срок действия – в частности, перевыпустив их. Так:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Помимо этого, в системе "Приват24" можно оформить мгновенную Digital-карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, оплачивать покупки. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Фонд гарантирования вкладов планирует в ближайшее время прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАО "Банк Камбио". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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