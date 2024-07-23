В Украине выставили на продажу активы многих банков: список названий
Фонд гарантирования планирует продать активы 8 банков, что ликвидируются. Начальная цена реализации всех лотов составляет 497,4 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение текущей недели запланирована продажа активов таких банков:
- Мегабанк;
- Укрстройинвестбанк;
- АКБ Капитал;
- АКБ Конкорд;
- Айбокс Банк;
- Банк Форвард;
- Проминвестбанк;
- Дельта Банк.
"На этой неделе (22-26 июля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 497,4 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 247,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 228,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 21,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Клиентам большого украинского банка посоветовали заменить карты
В то же время клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты, на которых истекает срок действия – в частности, перевыпустив их. Так:
- сделать это можно в любом из его отделений;
- перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.
Помимо этого, в системе "Приват24" можно оформить мгновенную Digital-карту. Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, оплачивать покупки. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Фонд гарантирования вкладов планирует в ближайшее время прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАО "Банк Камбио". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!