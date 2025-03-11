В Украине выставили на продажу активы 9 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 3 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 14 марта) запланирована продажа активов таких банков:
- Финансы и Кредит;
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Айбкос Банк;
- Мегабанк;
- Укрстройинвестбанк;
- АКБ "Конкорд";
- Банк "Форвард";
- Банк Сич.
"На этой неделе (10-14 марта) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 3 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 2,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 239,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 26,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу. Для этого следует открыть меню "Кошелек". После чего:
- выбрать карту, которую хотите перевыпустить;
- нажать "Заказать карту".
Также можно оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, также ФГВФЛ планирует продать на аукционе активы ряда ликвидирующихся банков. Торги намечены на 27 марта. Начальная цена лота – 54,8 млн грн. В состав межотраслевого пула активов вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, физическим лицом, а также дебиторская задолженность субъектов хозяйствования.
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