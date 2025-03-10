В Украине выставили на продажу активы 6 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать на аукционе активы ряда ликвидирующихся банков. Торги намечены на 27 марта. Начальная цена лота – 54,8 млн грн. В состав межотраслевого пула активов вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, физическим лицом, а также дебиторская задолженность субъектов хозяйствования.
Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:
- Мегабанк;
- МР Банк;
- Банк Сич;
- АКБ "Конкорд";
- Укрстройинвестбанк;;
- КСГ Банк.
"Активы, включенные в межотраслевой пул, ранее торговались индивидуально, однако не нашли своих покупателей. На продажу выставлено не имущество, являющееся залогом по кредитным договорам, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица – кроме заемщиков и поручителей по кредиту. А также помимо лиц, связанных с государством-агрессором.
"Средства, вырученные от продажи этих активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов банков", – рассказали в ФГВФЛ.
Ощадбанк изменил срок действия своих карт
В то же время, государственный Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года. Там объяснили:
- решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;
- продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.
"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!