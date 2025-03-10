В Украине выставили на продажу активы 6 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать на аукционе активы ряда ликвидирующихся банков. Торги намечены на 27 марта. Начальная цена лота – 54,8 млн грн. В состав межотраслевого пула активов вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, физическим лицом, а также дебиторская задолженность субъектов хозяйствования.

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Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

МР Банк;

Банк Сич;

АКБ "Конкорд";

Укрстройинвестбанк;;

КСГ Банк.

"Активы, включенные в межотраслевой пул, ранее торговались индивидуально, однако не нашли своих покупателей. На продажу выставлено не имущество, являющееся залогом по кредитным договорам, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица – кроме заемщиков и поручителей по кредиту. А также помимо лиц, связанных с государством-агрессором.

"Средства, вырученные от продажи этих активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов банков", – рассказали в ФГВФЛ.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время, государственный Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года. Там объяснили:

решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;

продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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