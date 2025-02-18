В Украине выставили на продажу активы 9 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 10,8 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 21 февраля) запланирована продажа активов таких банков:
- МР Банк;
- Проминвестбанк;
- Мегабанк;
- Банк Сич;
- Айбкос Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- Банк "Форвард";
- КСГ Банк;
- АКБ "Конкорд".
"На этой неделе (17-21 февраля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 10,4 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 10,4 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 273 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 55,8 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.
Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.
Для этого, отметили там, следует открыть меню "Кошелек". После чего:
- выбрать карту, которую хотите перевыпустить;
- нажать "Заказать карту".
Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital-карта".
"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в ФГВФЛ рассказали, что украинцы не потеряют деньги, получаемые от государства (пенсии, стипендии, различные выплаты), если их банк обанкротится. Дело в том, что в такой ситуации Фонд гарантирует возврат средств на социальных счетах.
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