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В Украине выставили на продажу активы 10 банков: список названий

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине выставили на продажу активы 10 банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 140,7 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 декабря) запланирована продажа активов таких банков:

  • МР Банк;
  • Банк Сич;
  • Проминвестбанк;
  • АКБ "Конкорд";
  • КСГ Банк;
  • Мегабанк;
  • Айбокс Банк;
  • Укрстройинвестбанк;
  • АКБ "Капитал";
  • Банк "Форвард".

"На этой неделе (9 декабря – 13 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 140,7 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 76,3 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

  • на 42,8 млн грн – права требования по кредитам,
  • на 21,6 млн грн – дебиторскую задолженность перед банками.

НБУ признал банкротом "Коминвестбанк"

Ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Как рассказали в Нацбанке, в августе-2024 правление регулятора отнесло "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало осуществления им "рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".

Выявлено же это, подчеркивается, было по ряду признаков. В частности:

  • Ненадлежащей организацией системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками".
  • Недостаточностью доходов.

"Установлено, что со дня отнесения "Коминвестбанка" к категории проблемных банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически представлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового состояния. А менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению отнесения банка к категории неплатежеспособных", – констатировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ФГВФЛ начнет выплачивать возмещение вкладчикам обанкротившегося банка "Коминвестбанк" не позднее чем на 20 рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных. НБУ же признал его таким 5 декабря, поэтому начало выплат стартует до конца текущего месяца.

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