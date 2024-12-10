В Украине выставили на продажу активы 10 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 140,7 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 декабря) запланирована продажа активов таких банков:
- МР Банк;
- Банк Сич;
- Проминвестбанк;
- АКБ "Конкорд";
- КСГ Банк;
- Мегабанк;
- Айбокс Банк;
- Укрстройинвестбанк;
- АКБ "Капитал";
- Банк "Форвард".
"На этой неделе (9 декабря – 13 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 10 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 140,7 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 76,3 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:
- на 42,8 млн грн – права требования по кредитам,
- на 21,6 млн грн – дебиторскую задолженность перед банками.
НБУ признал банкротом "Коминвестбанк"
Ранее же НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.
Как рассказали в Нацбанке, в августе-2024 правление регулятора отнесло "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало осуществления им "рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".
Выявлено же это, подчеркивается, было по ряду признаков. В частности:
- Ненадлежащей организацией системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками".
- Недостаточностью доходов.
"Установлено, что со дня отнесения "Коминвестбанка" к категории проблемных банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически представлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового состояния. А менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению отнесения банка к категории неплатежеспособных", – констатировали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ФГВФЛ начнет выплачивать возмещение вкладчикам обанкротившегося банка "Коминвестбанк" не позднее чем на 20 рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных. НБУ же признал его таким 5 декабря, поэтому начало выплат стартует до конца текущего месяца.
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