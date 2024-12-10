Когда вкладчикам украинского банка-банкрота начнут возвращать деньги: назван срок

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начнет выплачивать возмещение вкладчикам обанкротившегося банка "Коминвестбанк" не позднее чем на 20 рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных. НБУ же признал его таким 5 декабря, поэтому начало выплат стартует до конца текущего месяца.

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Как рассказали в самом ФГВФЛ, о начале возмещения будет сообщено на сайтах Фонда и банка. А также в соцсетях ФГВФЛ.

"В целом возможная сумма гарантированного возмещения вкладчикам АО "Коминвестбанк" на 4 декабря 2024 составляет около 422 млн грн. Из них почти 110 млн грн – сумма средств физических лиц-предпринимателей", – сообщили в Фонде.

При этом подчеркивается: все вкладчики получат свои средства в полном объеме. В частности, в размере:

Суммы вклада.

Процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка".

Также в Фонде напомнили: во время военного положения вкладчики неплатежеспособных банков могут получить гарантированное возмещение дистанционно. Это можно сделать через:

банки-агенты Фонда (список – по ссылке);

приложение Дія в разделе Возврат вкладов.

Почему НБУ признал банкротом "Коминвестбанк"

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Как рассказали в Нацбанке, в августе-2024 правление регулятора отнесло "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало осуществления им "рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".

Выявлено же это, подчеркивается, было по ряду признаков. В частности:

Ненадлежащей организацией системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками".

Недостаточностью доходов.

"Установлено, что со дня отнесения "Коминвестбанка" к категории проблемных банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически представлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового состояния. А менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению отнесения банка к категории неплатежеспособных", – констатировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, после признания "Коминвестбанка" неплатежеспособным была запущена процедура его вывода с рынка. Для этого в учреждении была введена временная администрация.

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