УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Когда вкладчикам украинского банка-банкрота начнут возвращать деньги: назван срок

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,8 т.
Когда начнут возвращать вклады клиентам 'Коминвестбанка'

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начнет выплачивать возмещение вкладчикам обанкротившегося банка "Коминвестбанк" не позднее чем на 20 рабочий день после отнесения банка к категории неплатежеспособных. НБУ же признал его таким 5 декабря, поэтому начало выплат стартует до конца текущего месяца.

Видео дня

Как рассказали в самом ФГВФЛ, о начале возмещения будет сообщено на сайтах Фонда и банка. А также в соцсетях ФГВФЛ.

"В целом возможная сумма гарантированного возмещения вкладчикам АО "Коминвестбанк" на 4 декабря 2024 составляет около 422 млн грн. Из них почти 110 млн грн – сумма средств физических лиц-предпринимателей", – сообщили в Фонде.

При этом подчеркивается: все вкладчики получат свои средства в полном объеме. В частности, в размере:

  • Суммы вклада.
  • Процентов, начисленных "по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка".

Также в Фонде напомнили: во время военного положения вкладчики неплатежеспособных банков могут получить гарантированное возмещение дистанционно. Это можно сделать через:

  • банки-агенты Фонда (список – по ссылке);
  • приложение Дія в разделе Возврат вкладов.

Почему НБУ признал банкротом "Коминвестбанк"

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в т. ч. нормативно-правовых актов Национального банка.

Как рассказали в Нацбанке, в августе-2024 правление регулятора отнесло "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало осуществления им "рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов".

Выявлено же это, подчеркивается, было по ряду признаков. В частности:

  • Ненадлежащей организацией системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками".
  • Недостаточностью доходов.

"Установлено, что со дня отнесения "Коминвестбанка" к категории проблемных банк продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически представлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового состояния. А менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению отнесения банка к категории неплатежеспособных", – констатировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, после признания "Коминвестбанка" неплатежеспособным была запущена процедура его вывода с рынка. Для этого в учреждении была введена временная администрация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!