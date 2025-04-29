В Украине выросло количество вакансий для людей с инвалидностью: на какие должности берут чаще всего

Доля вакансий в Украине для людей с инвалидностью выросла с 7 до 12%, и украинские работодатели все активнее интегрируют таких работников в свои коллективы. Чаще людей с инвалидностью берут на должности продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, водителей, кассиров, бухгалтеров и уборщиков.

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Об этом говорится в исследовании одного из профильных порталов для поиска работы. Дефицит рабочей силы в Украине, вызванный как внешними вызовами, так и внутренними демографическими изменениями, стимулирует работодателей к пересмотру подходов к найму.

В фокусе все чаще оказываются категории населения, которые раньше оставались на периферии рынка труда. Среди них – люди с инвалидностью, которых в Украине, по официальным данным, около трех миллионов. Несмотря на это, только 15-18% из них работают. Однако ситуация постепенно меняется, и цифры начинают свидетельствовать о положительных сдвигах.

Платформа зафиксировала рост доли вакансий, которые работодатели маркируют как доступные людям с инвалидностью. Если в начале 2023 года их было только 7%, то уже в марте 2025-го эта цифра достигла 12%, а общее количество таких предложений увеличилось втрое – с 4315 до 12 092. Это означает не только расширение рынка, но и растущую готовность бизнеса к реальной инклюзии.

Анализ вакансий демонстрирует, что должности, которые чаще всего предлагаются людям с инвалидностью, в основном совпадают с наиболее распространенными в стране. Это, в частности, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, кассиры, бухгалтеры, операторы контакт-центров, уборщики, грузчики и охранники. В то же время, есть и специфические направления, где доля вакансий для кандидатов с инвалидностью превышает среднюю. Например, более половины вакансий кассиров-операционистов и специалистов банковских отделений ориентированы именно на таких работников. Это свидетельствует не только о готовности, но и конкретной стратегии инклюзивного найма в отдельных компаниях.

Отраслевой анализ показывает, что наиболее открытыми для трудоустройства людей с инвалидностью являются неприбыльные организации и общественный сектор (26%), финансово-банковская сфера (26%), СМИ и медиа (25%), а также охрана и безопасность (25%). Впрочем, маркировка вакансии как подходящей человеку с инвалидностью еще не гарантирует трудоустройство.

Данные опроса свидетельствуют: только 61% работодателей, обозначивших свои вакансии соответствующим образом, действительно наняли хотя бы одного такого кандидата. При этом половина соискателей с инвалидностью, подавших резюме на платформе, заявили, что сталкивались с дискриминацией – по признаку инвалидности, возраста или пола.

Несмотря на вызовы, ситуация не безнадежна. Люди с инвалидностью все активнее претендуют не только на технические или обслуживающие должности, но и административные и руководящие роли. Причем 58% из них имеют более пяти лет опыта работы. Это означает, что у бизнеса есть потенциал привлечения не только обязанного найма, но и ценного кадрового ресурса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина будет ежегодно нуждаться до 400 000 трудовых мигрантов, поскольку в стране острый дефицит кадров в ключевых сферах, несмотря на миллионы безработных. Такая ситуация обусловлена структурными проблемами на рынке труда и последствиями войны и демографического кризиса.

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