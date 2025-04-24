"Каждый год потребуется до 400 000 трудовых мигрантов": на украинском рынке труда растет кадровый дефицит

Украина ежегодно потребует до 400 000 трудовых мигрантов, поскольку в стране острый дефицит кадров в ключевых сферах, несмотря на миллионы безработных. Такая ситуация обусловлена структурными проблемами на рынке труда и последствиями войны и демографического кризиса.

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Об этом рассказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире одного из телеканалов. По его словам, потребность в трудовых мигрантах в Украине растет с каждым годом.

На фоне военных потерь, массового выезда граждан за границу и стремительного старения населения государство оказалось в ситуации, когда без привлечения внешней рабочей силы экономический рост будет невозможен. "Украина ежегодно будет нуждаться в 300-400 тысячах трудовых мигрантов для поддержки экономики, несмотря на то, что сейчас у нас почти 2 миллиона безработных", – отмечает эксперт.

Наличие официально зарегистрированных безработных не гарантирует, что экономика снабжена специалистами. "У нас с вами достаточно большая структурная безработица. Есть такие специальности, которые в яростном дефиците", - объясняет Пендзин. Он отмечает, что особенно остро ощущается недостаток:

квалифицированных рабочих ;

; инженеров и конструкторов;

и конструкторов; водителей большегрузного транспорта.

Эти профессии имеют критическое значение для производства, логистики и инфраструктуры, а их нехватка парализует ключевые отрасли. Дефицит кадров уже побуждает работодателей обращаться к иностранным рынкам труда. "Определенные предприятия пригласили на работу представителей из Бангладеш, потому что не могли найти работников в том регионе, где открывали деревообрабатывающее предприятие", – приводит Пендзин пример Закарпатья.

Это демонстрирует, что проблема уже не теоретическая – она практическая и рынок реагирует так, как может: из-за трудовой иммиграции. После полномасштабного вторжения из Украины выехало более 6,8 млн. граждан. Большинство из них – это трудоспособное население, которое, вероятно, не вернется в ближайшее время.

"Демографы говорят, что Украине нужно ежегодно завозить порядка 300 000 – 400 000 трудовых мигрантов," – подчеркнул Пендзин. Вдобавок, для эффективного послевоенного восстановления страны нужно создать не менее 4 миллионов новых рабочих мест. Но без людей, готовых занять эти места, любое экономическое восстановление станет утопией. По его словам, у Украины есть:

активно реформировать профессиональное образование ;

; внедрять программы привлечения трудовых мигрантов ;

; повышать привлекательность труда в Украине , в частности через повышение зарплат и улучшение условий труда;

, в частности через повышение зарплат и улучшение условий труда; развивать государственную стратегию демографического обновления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине остро нужны инженеры, ИТ-специалисты, медики, аграрии и психологи – это ключевые профессии по восстановлению страны. В свою очередь, экономисты, юристы и менеджеры уже перенасытили рынок и имеют ограниченные перспективы трудоустройства.

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