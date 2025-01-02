В Украине выросли зарплаты чиновников: где можно заработать более 100 тыс. гривен в месяц

За 11 месяцев прошлого года средняя зарплата в госучреждениях выросла на 24 тысяч гривен, до 62 тысяч гривен. Это более чем в 2,75 раза превышает средний уровень по Украине (22,5 тыс. грн по данным кадровых порталов), а структур, где средние зарплаты превышают 100 тыс. грн, увеличилось.

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Согласно данным Министерства финансов, средняя зарплата сотрудников центральных органов власти составляет 62 тыс. гривен. Это на 3,5 тыс. гривен больше, чем в октябре, и на 23,4 тыс. гривен больше, чем в начале года, когда они получали 38,6 тыс. Наибольшие средние зарплаты в таких госучреждениях:

Антимонопольный комитет (АМК) – 118,7 тыс. грн; Министерство юстиции – 100,5 тыс. грн; Центральная избирательная комиссия – 97,2 тыс. грн; Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – 93,1 тыс. грн; Государственное управление делами – 88 тыс. грн; Министерство социальной политики – 86,8 тыс. грн; Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 86,7 тыс. грн; Министерство цифровой трансформации Украины – 87,4 тыс. грн.; Министерство финансов – 81,5 тыс. грн; Государственная таможенная служба – 76,9 тыс. грн.

При этом средняя сумма оклада работников АМК – 32,5 тыс. грн. Его соотношение к средней зарплате составляет 27,4%, и этот показатель является одним из самых маленьких.

Руководство государственных органов в среднем получает на треть больше средней зарплаты чиновника – 137,4 тыс. грн. (в начале года было 94,4 тыс. грн.). А главы ряда госструктур получают вдвое больше этой суммы, и только главы Центральной избирательной комиссии получают более 300 тыс. грн. За месяц их зарплата выросла на 130 тыс. грн – со 180 тыс. до 310 тыс. грн.

Высокие выплаты руководителям госучреждений свидетельствуют о приоритетности этих органов в системе государственного управления. Хотя общественность и эксперты неоднократно поднимали вопрос о целесообразности столь высоких зарплат, учитывая финансовую ситуацию в стране. Следует отметить, что зарплаты чиновников в Украине рассчитываются, учитывая ряд факторов. Главные составляющие дохода:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с начала года и до октября в Украине зарплаты госслужащих выросли во всех ведомствах. В некоторых ведомствах стали платить в среднем на 50 тыс. гривен и больше.

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