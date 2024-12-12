Страна богатых чиновников: госслужащие в Украине начали получать вдвое более высокие зарплаты, чем у остальных граждан

С начала года в Украине резко выросли зарплаты в государственном секторе – теперь они более чем вдвое выше средней по стране. В некоторых ведомствах начали платить в среднем на 50 тыс. гривен и больше.

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Как сообщили в Министерстве финансов, в октябре средняя начисленная зарплата в госорганах составила 57,5 тысячи. Учитывая то, что в начале года она составляла 38,6 тыс., рост за 10 месяцев составил почти 19 тысяч.

При этом средняя зарплата по стране в третьем квартале составила чуть больше 21,9 тысячи гривен. Таким образом, чиновники даже среднего уровня получают в разы больше. С начала года зарплаты госслужащих выросли во всех ведомствах, но динамика надбавок отличается:

Госстат – с 17,5 тыс. до 35,9 тыс. грн;

Госслужба по вопросам труда – с 15,6 тыс. до 42 тыс. грн;

Минагрополитики – с 22,6 тыс. до 53,5 тыс. грн;

Министерство по делам ветеранов – с 20 тыс. до 55,1 тыс. грн;

Государственная налоговая служба – с 36,5 тыс. до 56,3 тыс. грн;

Украинский институт национальной памяти – с 17,4 тыс. до почти 58 тыс. грн;

Госагенство по энергоэффективности – с 15,6 тыс. до 60,6 тыс. грн.

Госкомитета по телевидению и радиовещанию – с 39,9 тыс. до 62,3 тыс. грн;

Минэкономики – с 40 тыс. до 69,1 тыс. грн;

Государственная таможенная служба – с 35,9 тыс. до 70,3 тыс. грн;

Государственная аудиторская служба – с 35,7 тыс. до 81,6 тыс. грн;

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – с 68,9 тыс. до 83,5 тыс. грн.

Госагенство по развитию туризма – с 30,3 тыс. до 87,7 тыс. грн;

Минцифры – с 54,5 тыс. до 88,5 тыс. грн;

Антимонопольный комитет – с 67,1 тыс. до 113,7 тыс. грн;

Но в разрезе по категориям рост заплат оказался неравномерным. Сильнее всего на себе это ощутили представители средних и высоких звеньев, тогда как надбавки низкоквалифицированных работников оказались почти незаметными:

руководство – с 94,5 тыс. в январе до 130,7 тыс. грн в октябре;

руководители структурных подразделений (на которых не распространяется грейдовая система) – с 46,8 тыс. до 84,9 тыс. грн;

руководители структурных подразделений (по грейду) – с 51,2 тыс. до 73 тыс. грн;

специалисты – с 31,3 тыс. до 44,9 тыс. грн;

работники – с 16,3 тыс. до 17,5 тыс. грн.

Особенно активно набавлять зарплаты госслужащим начали в июне-июле, но в декабре зарплаты госслужащих будут еще выше. В конце года им традиционно выплачивают премии – годовые и по результатам оценивания.

Зарплаты чиновников в Украине рассчитываются, исходя из ряда факторов. Главные составляющие дохода это:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

Раньше размер премий в структуре выплат мог составлять 60-70%, но после реформы его должны были сократить до 30%. Такие доплаты могут быть как разовыми, так и постоянными, например, за переработки, интенсивность труда, научную степень, либо на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов.

Также OBOZ.UA сообщал, что за октябрь временный глава "Укрэнерго" Алексей Брехт получил "чистыми" 434,8 тыс. грн. Кроме того, ему насчитали дополнительное благо (медицинское страхование) в сумме 33,3 тыс. грн.

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