В Украине выросла стоимость аренды квартир: сколько теперь стоит снять жилье
Цены на аренду жилья в Украине продолжают расти, при этом самыми дорогими оказались западные области, а не Киев. В среднем за аренду однокомнатной квартиры украинцам придется выложить более 7 400 гривен, а в отдельных регионах вдвое больше.
Об этом сообщает Государственная служба статистики. По официальным данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в марте составила 7 446 гривен в месяц – это на 3,1% больше, чем в начале года.
Дороже всего снимать жилье нынче не в Киеве, как принято считать, а в западных регионах. Закарпатская область оказалась абсолютным лидером по ценам - аренда однокомнатной квартиры здесь в среднем стоит 11 888 гривен в месяц. Львовщина заняла второе место со средней ценой в 10 833 гривны (+3,7% с начала года). Третью строчку заняла Ровенская область – 10 263 гривны, что на 3,8% больше, чем в январе.
Таким образом, в 2025 году наблюдается нетипичная ситуация: арендовать жилье в западных регионах стало дороже, чем в столице. Киев, который традиционно возглавлял рейтинги дороговизны, на этот раз опустился на четвертую позицию. Средняя цена аренды в столице сейчас составляет 9 777 гривен в месяц – рост на 1,5% по сравнению с началом года.
Наиболее доступным жилье остается в южных и восточных регионах. В частности:
- Херсонская область – 3 118 гривен/месяц;
- Запорожская область – 3 666 гривен;
- Николаевская область – 3 908 гривен;
- Сумская область – 4 730 гривен.
Для сравнения, в Днепропетровской области цена аренды выросла до 6 600 гривен (+1,9%). В Каменском аренда однокомнатной квартиры колеблется от 4 до 10 тысяч гривен, в Днепре – от 5 500 до 30 000 гривен в зависимости от района и условий.
Несмотря на военные действия и экономическую нестабильность, рынок недвижимости в Украине демонстрирует повышение цен. Это связано с несколькими ключевыми факторами:
- недвижимость как "тихая гавань" – многие украинцы рассматривают жилье как надежный инструмент сохранения капитала в условиях инфляции;
- ограниченное предложение – из-за снижения темпов строительства и разрушения жилья в прифронтовых регионах количество доступных квартир уменьшилось;
- повышенный спрос – внутренняя миграция способствует концентрации населения в более безопасных регионах, особенно на западе страны, что подталкивает цены вверх.
Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья, особенно в регионах со стабильной безопасной ситуацией. При этом Киев, хоть и остается важным центром, постепенно теряет пальму первенства по стоимости аренды из-за насыщенности рынка.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам относительно больших квартир и домов.
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