В Украине выросла стоимость аренды квартир: сколько теперь стоит снять жилье

Цены на аренду жилья в Украине продолжают расти, при этом самыми дорогими оказались западные области, а не Киев. В среднем за аренду однокомнатной квартиры украинцам придется выложить более 7 400 гривен, а в отдельных регионах вдвое больше.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики. По официальным данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в марте составила 7 446 гривен в месяц – это на 3,1% больше, чем в начале года.

Дороже всего снимать жилье нынче не в Киеве, как принято считать, а в западных регионах. Закарпатская область оказалась абсолютным лидером по ценам - аренда однокомнатной квартиры здесь в среднем стоит 11 888 гривен в месяц. Львовщина заняла второе место со средней ценой в 10 833 гривны (+3,7% с начала года). Третью строчку заняла Ровенская область – 10 263 гривны, что на 3,8% больше, чем в январе.

Таким образом, в 2025 году наблюдается нетипичная ситуация: арендовать жилье в западных регионах стало дороже, чем в столице. Киев, который традиционно возглавлял рейтинги дороговизны, на этот раз опустился на четвертую позицию. Средняя цена аренды в столице сейчас составляет 9 777 гривен в месяц – рост на 1,5% по сравнению с началом года.

Наиболее доступным жилье остается в южных и восточных регионах. В частности:

Херсонская область – 3 118 гривен/месяц;

– 3 118 гривен/месяц; Запорожская область – 3 666 гривен;

– 3 666 гривен; Николаевская область – 3 908 гривен;

– 3 908 гривен; Сумская область – 4 730 гривен.

Для сравнения, в Днепропетровской области цена аренды выросла до 6 600 гривен (+1,9%). В Каменском аренда однокомнатной квартиры колеблется от 4 до 10 тысяч гривен, в Днепре – от 5 500 до 30 000 гривен в зависимости от района и условий.

Несмотря на военные действия и экономическую нестабильность, рынок недвижимости в Украине демонстрирует повышение цен. Это связано с несколькими ключевыми факторами:

недвижимость как "тихая гавань" – многие украинцы рассматривают жилье как надежный инструмент сохранения капитала в условиях инфляции;

ограниченное предложение – из-за снижения темпов строительства и разрушения жилья в прифронтовых регионах количество доступных квартир уменьшилось;

– из-за снижения темпов строительства и разрушения жилья в прифронтовых регионах количество доступных квартир уменьшилось; повышенный спрос – внутренняя миграция способствует концентрации населения в более безопасных регионах, особенно на западе страны, что подталкивает цены вверх.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья, особенно в регионах со стабильной безопасной ситуацией. При этом Киев, хоть и остается важным центром, постепенно теряет пальму первенства по стоимости аренды из-за насыщенности рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам до 1 июля придут платежки с уведомлением о необходимости заплатить налог на недвижимость. Платить нужно владельцам относительно больших квартир и домов.

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