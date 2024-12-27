В Украине выпустили новые 10 гривен: как выглядят. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) почтил украинских военнослужащих, защищающих страну от российской агрессии выпуском памятной монеты с изображением покровителя борцов со злом – Архистратигом Михаилом. Эта монета станет последней в выпуске 2024 года.

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Об этом сообщили в Нацбанке. В финрегуляторе напомнили, что монеты, посвященные Архангелу Михаилу, ежегодно пользуются большой популярностью среди нумизматов, поэтому использование этого образа на монетах уже стало традиционным.

"Архангела Михаила украинцы считают покровителем победителей, борющихся за праведное дело. Именно образ этого святого присутствует в атрибутике украинских войск и символизирует борьбу со злом", – отмечают в НБУ.

Как выглядит новая монета

Новая монета имеет номинал в 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы. Ее отчеканили тиражом в 10 тыс. единиц. На ней изображено:

Аверс: на фоне паттерна из ММ-14 ("Рисунок маскировочного образца 2014 года", известный как "Пиксель" или "Украинский пиксель") изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу.

на фоне паттерна из ММ-14 ("Рисунок маскировочного образца 2014 года", известный как "Пиксель" или "Украинский пиксель") изображен стилизованный лавровый венок, символизирующий славу и победу. Реверс: на зеркальном фоне изображена Архистратига Михаила; справа и слева расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи, композиционно подчеркивающие борьбу, ведущуюся за независимость. По кругу текст из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки": "…ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА".

Где приобрести новую монету?

Памятные монеты будут реализовываться в интернет-магазине в течение января по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Более подробную информацию о начале реализации можно будет узнать на вебсайте интернет-магазина нумизматической продукции Национального банка.

Реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно после получения памятных монет в НБУ. Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в обращение другую памятную монету 10 грн. Она посвящена достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций и выполнена в нетрадиционной для монет форме квадрата.

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