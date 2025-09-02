В Украине ввели "особую зарплату" для работников АЗС: какие суммы

В Украине установлены новые требования для компаний, занимающихся розничной торговлей топливом. Теперь для сохранения лицензии АЗС обязаны обеспечить своим сотрудникам среднемесячную зарплату не ниже полутора-двух минимальных зарплат (12 тыс. – 16 тыс. грн) в зависимости от специфики работы компании. Важно понимать, что речь идет о "белых" окладах, т.к. проверять выполнение норм будут по налоговой отчетности.

Соответствующие нормы содержаться в законопроекте № 13157. Документ 2 сентября подписал президент Украины Владимир Зеленский, о чем свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.

Главное, что нужно знать

На большинстве АЗС минимальная среднемесячная зарплата после вступления закона в силу должна быть не ниже двух минимальных заработных плат , установленных на 1 января отчетного года, – в 2025 году это 16 тыс. грн .

минимальная среднемесячная зарплата после вступления закона в силу должна быть не ниже , установленных на 1 января отчетного года, – в 2025 году это . На АЗС, расположенных за пределами областных центров и Киева на расстоянии более 50 км и с площадью торговых залов до 500 кв. м зарплаты должны быть не менее 1,5 минимальной зарплаты (сейчас 12 тыс. грн ).

и с площадью торговых залов до 500 кв. м зарплаты должны быть не менее (сейчас ). Отдельно прописаны аналогичные нормы для физических лиц-предпринимателей без наемных работников , которые имеют лицензию на торговлю горючим: – их месячный налогооблагаемый доход должен составлять не менее двух "минималок"; – для отдаленных АЗС с небольшими торговыми залами – также не менее 1,5 минзарплаты.

, которые имеют лицензию на торговлю горючим: Если во время проверки окажется, что в течение трех месяцев подряд работники получают меньше нормы, лицензию АЗС аннулируют .

. Расчет для таких проверок будет осуществляться на основе налоговой отчетности: учитываются суммы начисленной заработной платы, больничных (первые пять дней – за счет работодателя) и пособия по временной нетрудоспособности, выплаченного Пенсионным фондом.

Какие зарплаты на АЗС сейчас

Как свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", подавляющее большинство крупнейших сетей АЗС в Украине уже платят больше, чем 1,5-2 "минималки". По расчетам аналитиков, средние зарплаты в сетях колеблются от 8,6 тыс. грн до 29 тыс. грн.

При этом в среднем менее 12 тыс. грн "белыми" платит только одна сеть, меньше 16 тыс. – две. А ставки более 25 тыс. грн зафиксированы как минимум у четырех операторов АЗС.

По данным крупного портала интернет-объявлений о работе, средние зарплаты операторов-кассиров на АЗС составляют 17,5 тыс. грн. Однако многое зависит не только от сети-работодателя, но и от региона. К примеру, в Киеве средний оклад достигаем 22,5 тыс. грн, тогда как в Харькове платять по 16 тыс. грн в среднем.

Впрочем, согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 2 сентября 2025 года АЗС чаще всего в своих вакансиях предлагают зарплаты на уровне 18-20 тыс. грн, хотя встречаются и "ценники" до 25-30 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Украине из-за ухудшения экономической ситуации правительство, вероятно, будет применять измененные показатели роста социальных стандартов. В оптимистическом варианте речь шла о том, что минималка в 2026 году составит 8688 грн. Негативный прогноз предусматривает рост минимальной зарплаты до 8647 грн.

