Украинцев предупредили о подорожании важных овощей: стало известно, как могут вырасти цены

В Украине в феврале могут подняться цены на овощи, в частности, борщового набора. Речь идет о капусте, моркови, картофеле, свекле и луке.

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Такой прогноз озвучила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало, пишет "24 канал". Стоимость капусты белокочанной может вырасти до 16 грн/кг (+4%).

Какие еще продукты могут подорожать?

Свекла – цена может повыситься на 3% до 18,5 грн/кг;

морковь – до 16,5 грн/кг (+6%);

картофель – до 26 грн/кг (+5%);

лук – до 18,5 грн/кг (+8%).

Эксперт пояснила, что ситуация с перевозчиками на польско-украинской границе затронула внутренний продовольственный рынок. Несмотря на то, что Украина вырастила достаточно зерна, овощей и имеет необходимые мощности для выпуска продуктов, ценники начали шататься еще в ноябре.

Отметим, ранее в Украине уже значительно подорожал картофель – настолько, что на рынке цены уже называют "беспрецедентными". Так, в последний месяц зимы стоимость овоща достигла отметки 18-23 грн/кг, что в четыре раза превышает ценовые показатели прошлого года. Среди причин удорожания:

уменьшение урожая в Европе;

качество продукции, не отвечающей требованиям длительного хранения;

сложности с выращиванием картофеля из-за непредсказуемых погодных условий.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине в течение 2024 года могут измениться цены на некоторые базовые продукты, в частности, гречку, муку и хлеб. Так, стоимость популярной крупы может снизиться на 5-7% - до 25-27 грн/кг.

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