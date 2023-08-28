В Украине в ряде сфер выросли зарплаты работников: где платят больше всего и кого ищут

В Украине в ряде сфер значительно увеличилась заработная плата работников. Среди таких, в частности, бухгалтеры, водители и повара.

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Во II квартале 2022-го зарплата бухгалтеров в среднем составляла 14 тыс. грн, а сейчас – 17 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

Сейчас чаще всего украинские работодатели ищут специалистов, работа которых связана с обслуживанием клиентов, торговлей и финансами:

бухгалтеров;

водителей;

кассиров;

поваров;

менеджеров по персоналу;

менеджеров по продажам;

операторов контакт-центров;

официантов;

охранников;

продавцов-консультантов.

К тому же, практически на всех должностях из топ-10 самых популярных наблюдается рост зарплат. Наиболее ощутима разница между средними зарплатами во ІІ квартале 2022 и ІІ квартале 2023 года есть у охранников, поваров (по 33%) и официантов (50%).

Также значительный рост, если сравнить с предыдущим годом, показывают средние зарплаты в должностях :

курьера в сфере "Транспорт, логистика" – на 143%, с 7 тыс. грн в 2022 году до 17 тыс. грн в 2023;

психолога – на 80% по медиане, с 10 тыс. до 18 тыс. грн;

SEO-специалиста в маркетинге – на 44% по медиане, с 16 тыс. до 23 тыс. грн;

менеджера по закупкам в области сельского хозяйства – на 44%, с 17 тыс. до 24,5 тыс. грн.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине этим летом в 4 областях повысилась средняя зарплата. Так, в Киевской области медиана сумм, которые готовы платить работодатели, составляет около 19 тыс. грн.

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