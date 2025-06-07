В Украине в одном из городов ввели аварийные отключения электроэнергии

В Украине 7 июня Российская Федерация осуществила атаку на целый ряд населенных пунктов. В результате атаки на Днепропетровскую область введены аварийные отключения электроэнергии в Никополе.

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Александр Саюк, городской голова Никополя, сообщил об аварийных отключениях на своей странице в Telegram. "Энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить подачу света", – сообщил он. По словам мэра, 7 июня враг 6 раз атаковал город дронами-камикадзе и дважды сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Прошло без раненых и погибших. Поврежден один многоэтажный жилой дом.

От обстрелов пострадал также и Днепр, однако проблем с электроэнергией в этом городе нет. "В Днепре повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 – побиты. В многоэтажках разбиты окна – сейчас еще продолжается обследование. Сейчас все коммунальные службы уже начали свою работу и работают над устранением любых проблем в нашем городе", – отмечает пресс-служба горсовета.

Что будет с отключениями летом

Есть шансы пройти лето без отключений. Для этого должна быть умеренная погода (жара приводит к резкому увеличению потребления тока) и не должно быть новых обстрелов объектов энергетики Россией. Этот сценарий аналитики Dixi Group определили как "оптимистический" и назвали наиболее вероятным.

"Оптимистический" сценарий предусматривает риск отключений в пределах 5% (то есть, скорее всего, ограничений потребления вообще не будет). "Лучший сценарий, который видим наиболее вероятным, – оптимистический. Он предусматривает умеренную погоду и отсутствие массированных атак. В таком случае пик потребления не превысит 16 ГВт, а имеющихся мощностей АЭС, ТЭС, ГЭС и ВИЭ хватит покрывать спрос", – рассказывают в компании.

Итак, оптимистический сценарий предусматривает потребление на уровне от 11,6 до 15,2 ГВт, импорт на уровне 2 ГВт. Тепловая генерация согласно этому сценарию должна обеспечивать 3-4 ГВт, гидро- будет давать мощность в 0,5-2 ГВТ, а АЭС – от 6 до 6,4 ГВт. То есть в период максимального потребления генерация и импорт будут полностью покрывать потребность.

Это ориентировочные оценки, которые базируются на анализе тенденций за последние годы, отметила во время презентации исследования генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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