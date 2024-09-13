В Украине критическая ситуация на рынке труда: в каких сферах вакансий больше, чем соискателей, и как изменились зарплаты

В Украине в целом ряде отраслей количество открытых вакансий больше числа размещенных резюме. Фактически у таких работодателей нет шансов найти сотрудников, используя старые методы. Чтобы привлечь работников, приходится брать новичков, предлагать значительно более высокую зарплату и искать конкурентные преимущества.

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О том, как за последние месяцы изменилась ситуация на рынке труда, где наибольший дефицит работников и что происходит с зарплатами, читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит с зарплатами в Украине

Средняя зарплата, которую указывают в вакансиях, несколько ниже, чем говорится в данных официальной статистики. Но здесь следует учитывать, что в значительной части вакансий вообще не указывают размер заработной платы (например, пишут о "конкурентном уровне оплаты труда").

По данным одного из крупных кадровых порталов, с января средняя зарплата в вакансиях увеличилась с 17 853 до 19 858 грн (данные за сентябрь). Для сравнения: в резюме средняя желаемая зарплата возросла с 18 119 до 20 657 грн. Просмотреть динамику изменения размера зарплат в вакансиях можно, ознакомившись с графиком ниже.

Государственная служба статистики показывает динамику изменения зарплат с определенным отставанием. Сейчас имеются данные только за второй квартал 2024 года. Следовательно, по данными официальной статистики, средняя зарплата во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого года возросла на 22,1%. В среднем украинцам платили по 20 964 грн.

Госстат показывает данные по отраслям. Если в первые три месяца на первом месте по динамике зарплат по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году была сфера временного размещения и организации питания (прирост зарплат на 44,1%, до 15 057 грн), то сейчас на первом месте оказался авиационный транспорт (прирост на 46,3%, до 43 387 грн). И хотя в Украине закрыто небо для гражданской авиации, продолжают работу аэропорты, а украинские экипажи трудятся на международных рейсах. Также зарплаты фактически рекордно возросли в следующих отраслях:

почтовая и курьерская деятельность (на 42,7%, до 13 714 грн);

предоставление различных услуг (на 38,1%, до 24 267 грн);

строительство (на 37,6%, до 14 561 грн).

Меньше увеличились зарплаты в спорте и искусстве (всего лишь на 9%). Эта статистика подтверждает: зарплаты быстро растут в тех областях, где критически не хватает людей. А в отраслях, которые меньше испытывают дефицит кадров, происходит умеренный рост заработных плат.

Доктор экономических наук, заведующий сектором социальных рисков в сфере занятости населения Института демографии и проблем качества жизни НАН Александр Цымбал рассказывает OBOZ.UA: "В Украине доля оплаты труда в себестоимости товаров и услуг в разы ниже, чем в ЕС. Без увеличения производительности труда и повышения зарплат развивать экономику значительными темпами и преодолеть кризис на рынке труда будет сложно.

В прошлом году эксперты Украинского института будущего подсчитали, что из 11,7 млн человек экономически активного населения не работает 2,7 млн. Часть из них работает в теневом секторе, но львиная доля – не трудоустроена".

Где больше всего не хватает сотрудников

В строительстве на 10 вакансий – менее 14 резюме. А в гостинично-ресторанном бизнесе вообще вакансий больше, чем резюме. На 10 вакансий – менее 7 резюме. Фактически треть рабочих мест может остаться вакантной. Значительная проблема также наблюдается в логистике: на 10 вакансий – менее 8 резюме.

Среди рабочих специальностей также критическая нехватка работников. На 10 вакансий – около 7 резюме. В сфере охраны и безопасности соотношение вакансий к резюме – 10 к 5. То есть каждая вторая вакансия может остаться открытой. Для сравнения: еще в 2021-м, до полномасштабной войны, в сентябре в логистике на 10 вакансий было почти 23 резюме (сейчас 8). То есть тогда украинцы конкурировали за рабочие места, а сейчас работодатели вынуждены конкурировать за рабочих.

Категория с наибольшим количеством вакансий – "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – в списке сфер с самой низкой конкуренцией. В то же время среди соискателей настоящая борьба идет за вакансии "дистанционки", говорится в исследовании аналитиков Work.ua.

Больше всего кандидатов прибыло в прифронтовых областях: Херсонской (+4%), Запорожской (+4%), Николаевской (+3%), Одесской (+2%). Заметно увеличилось количество соискателей в категориях "Образование и наука" (+7%) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+4%), где в августе состоялся наибольший прирост предложений работы.

Тенденция уменьшения количества молодежи на рынке труда началась с июля и продолжалась в течение августа. Это связано с окончанием каникул у студентов. По статистике мы видим, что количество работников в возрасте до 18 лет уменьшилось на 36%. Стало меньше и соискателей от 18 до 24 лет на 7%. Смежная тенденция – уменьшение соискателей без опыта на 12%.

Как будет меняться средняя зарплата

В Украине, согласно с обновленным макропрогнозом Кабмина, средняя зарплата в следующем году составит более 24,3 тыс. грн. С учетом уровня инфляции реальный уровень зарплат возрастет на 8,1%. Уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 28,2 тыс. грн, а в 2027-м – 32,5 тыс. грн.

Этот прогноз разработан с учетом бюджетной декларации, согласно которой минимальную зарплату должны заморозить на три года. Кстати, последнее решение не поддерживают в парламенте даже представители властной партии, избиравшие правительство. Так, председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предложил внести изменения в бюджетную декларацию.

Если правительство планирует на три года заморозить минималку на уровне 8 тыс. грн, то Гетманцев озвучил следующий вариант:

в 2025-м году минималку повысить до 8780 грн;

в 2026-м – до 9650 грн;

в 2027-м – до 10 420 грн.

В любом случае работодателям придется пересчитывать зарплаты. В условиях жесткой конкуренции за рабочую силу более высокие зарплаты – едва ли не единственный способ привлечь новых сотрудников.