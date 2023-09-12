В Украине увеличили количество поездов в важном направлении: расписание

"Укрзалізниця" (УЗ) значительно увеличила количество железнодорожный рейсов из и в Херсона. Теперь вагоны сообщением Херсон – Киев будут ходить каждый день, а также появятся новые рейсы в Николаев.

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Об этом сообщили в УЗ. В частности, назначаются такие рейсы:

Беспересадочная группа вагонов Киев – Херсон

Будет курсировать с 23 сентября в дни, когда отсутствуют рейсы поезда № 101/102 Краматорск – Киев – Херсон. Группа вагонов будет частью поезда № 217/218 Киев – Николаев.

Отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, Николаев 07:07 – 07:27, прибытие в Херсон в 09:26 на следующий день. Обратно из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15-21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.

Поезд №219/220 Николаев – Херсон

Поезд будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие в ст. Николаев-Грузовой в 12:20. Обратно из ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.

Билеты на эти рейсы скоро будут доступны в приложении УЗ, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов. Возможность приобрести проездные документы будет появляться постепенно, отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков и Львов (и обратно). Цены на билеты зависят от направления, от класса и даты.

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