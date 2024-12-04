В Украине "уничтожат" КРАИЛ и усилят контроль за игорным бизнесом: нардепы приняли закон

Сегодня, 4 декабря, в Украине приняли законопроект об усилении контроля в сфере азартных игр, ликвидации КРАИЛ и внедрении автоматической выдачи лицензий. Реклама азартных игр значительно ограничивается, а расчеты будут производиться только через банки, что повысит прозрачность рынка.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). В целом законопроект №9256д об усилении контроля на игорном рынке поддержали 239 депутатов.

Комиссия по регулированию азартных игр (КРАИЛ) будет ликвидирована, а вместо нее до 1 апреля 2025 года будет создан новый уполномоченный орган. Его функции и полномочия будут четко определены, а Министерство, которое будет формировать политику в сфере азартных игр и лотерей, возьмет на себя общее руководство. Это позволит минимизировать человеческий фактор в процессе выдачи лицензий и сделает его автоматизированным.

Реклама азартных игр существенно ограничивается. Она будет разрешена только ночью на телевидении, радио и онлайн-платформах с целевой аудиторией старше 21 года. Запрещается использование в рекламе военной тематики, волонтеров, военнослужащих и популярнейших лиц. Запреты для бизнеса:

запрещается предлагать бонусы, компенсировать затраты на игру или производить массовые рассылки рекламных сообщений;

игорный бизнес не может принимать ставки в кредит или спонсировать мероприятия, кроме спортивных;

вводится жесткий запрет на получение лицензии лицами, имеющими долги по уплате налогов или лицензионных сборов, а также связанными со страной-агрессором.

Все расчеты в азартных играх должны производиться исключительно через банковские счета. Использование других платежных систем запрещено, что повышает прозрачность финансовых операций.

Вводятся лимиты на время игры и расходы, а также обязательные перерывы для участников азартных игр. Для борьбы с игровой зависимостью внедрят механизм "контрольных закупок" с видеофиксацией.

Еще в апреле 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о ликвидации КРАИЛ и автоматизации процесса выдачи лицензий. Это решение было обусловлено ростом количества случаев игровой зависимости, особенно среди военнослужащих, находящихся в условиях экстремального стресса во время военного положения. Принятие этого закона имеет несколько целей:

борьба с игровой зависимостью: во время войны проблема распространения лудомании стала особенно острой, и новые ограничения должны минимизировать негативное влияние азартных игр на население;

во время войны проблема распространения лудомании стала особенно острой, и новые ограничения должны минимизировать негативное влияние азартных игр на население; уменьшение коррупции: автоматизация процессов выдачи лицензий и финансовый контроль призваны исключить человеческий фактор и сделать отрасль более прозрачной;

автоматизация процессов выдачи лицензий и финансовый контроль призваны исключить человеческий фактор и сделать отрасль более прозрачной; усиление ответственности бизнеса: новые нормы относительно рекламы, финансовых операций и отношений со страной-агрессором обеспечивают более строгие требования к участникам рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине со 2 октября 2023 года усилились требования к рекламе. Вступили в силу законодательные изменения, запрещающие целый ряд рекламной продукции, продвигающей азартные игры.

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