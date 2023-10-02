В Украине ужесточили требования к рекламе: какая теперь под запретом

В Украине с сегодняшнего дня, 2 октября 2023 года, ужесточились требования к рекламе. Вступили в силу законодательные изменения, которыми запрещается целый ряд рекламной продукции, продвигающей азартные игры.

Речь идет об изменениях к закому "О рекламу", сообщили в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Отмечается, что нарушителей будут штрафовать на сумму до 2 010 000 грн.

Какую рекламу запретили в Украине

Речь идет о любых видах рекламы – в прессе, на бордах, баннерах, в видео и так далее. Любой вариант подпадает под запрет, если соответствует одному из таких условий:

в рекламе азартных игр используются лица, не достигшие 21-летнего возраста, в том числе как фотомодели;

Видео дня

реклама азартных игр формирует мнение, что выиграть в азартную игру якобы легко, а также что участие в азартных играх может быть источником доходов или альтернативой работе;

размещается продукт (продакт-плейсмент) азартных игр;

рекламируются организаторы азартных игр, торговые марки и другие объекты права интеллектуальной собственности без наличия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ликвидировать КРАИЛ – соответствующий законопроект правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду. Если документ поддержат нардепы, процесс выдачи лицензий на организацию азартных игр станет автоматическим.

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