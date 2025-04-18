Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

В Украине существенно подешевел бензин А-95. Так, 18 апреля сети АЗС продают его в среднем по 53,45 грн/л, что сразу на 1,41 грн ниже, чем днем ранее. За неделю же (11-18 апреля) бензин подешевел еще больше – сразу на 2,2 грн/л: в прошлую пятницу его продавали в среднем по 55,65 грн/л. Таким образом стоимость 50-литрового бака топлива снизилась сразу на 110 грн – со средних 2 783 до 2 673 грн.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают ресурс по 49,4-57,99 грн/л. Дороже всего:

Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 56,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А также:

Маркет – 49,99 грн/л;

RLS – 50,4 грн/л;

Кворум – 50,98 грн/л;

Mango – 50,99 грн/л;

Фактор – 51 грн/л.

Бензин будет дешеветь

Вместе с тем, говорится в материале delo.ua, в ближайшее время на украинских АЗС ожидается значительное удешевление бензина. По пронозам, общее снижение цен может составить до 3 грн/л.

"Будет снижение на этой неделе, потом еще на столько же на следующей. Это понижение будет продолжаться даже включая первую неделю мая", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Он подчеркнул: в целом на рынке есть потенциал к еще более радикальному удешевлению ресурса – на 5 грн/л. Однако в ближайшее время АЗС на это не пойдут – ведь из-за тяжелой зимы они получили "возможность компенсировать свои недоборы".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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