Дешево не будет: почему украинцам будут продавать популярный продукт по высоким ценам

В сезоне 2024/25 гг. в Украине не будет дешевых яблок. Причина – заметное сокращение урожая в странах ЕС.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается, что урожай яблок "в ключевых 20 странах ЕС в 2024 году":

упадет на 11% в сравнении с и так низким уровнем производства предыдущего года – "10,2 млн тонн против 11,5 млн тонн";

будет на 14% меньше среднего показателя за последние три года.

В частности, по данным аналитиков, снижение урожая ожидается в большинстве стран-производителей. В том числе:

в Бельгии – на 34%;

Румынии – на 15%;

Польше – на 20%;

Франции – на 3%;

Италии, Нидерландах – на 1%.

"Для производителей яблок из Молдовы и Украины это означает намного меньшую конкуренцию с польским яблоком в Европе и странах Ближнего Востока, а также некоторые дополнительные возможности на румынском рынке. Естественно, воспользоваться такими возможностями смогут лишь те производители, которые все же обеспечат предложение яблок экспортного качества, с чем в обеих странах могут быть некоторые проблемы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в самой Украине также ожидается снижение урожая. Причина – неблагоприятные погодные условия весной и летом текущего года.

"Цены на яблоки в новом яблочном сезоне-2024/25 останутся высокими. А в фаворе вновь будут экспортеры качественных фруктов и яблочного концентрата", – резюмировали аналитики.

Сколько стоят яблоки в супермаркетах

В украинских же супермаркетах яблоки дорожают. Так, 12 августа крупные сети продают фрукт, по данным "Минфина", в среднем по 32,56 грн/кг, что почти на 1 грн/кг ниже средней цены июля.

В целом же супермаркеты выставили цены на яблоко украинское в пределах 20,7-45 грн/кг. В частности:

Megamarket – 45 грн/кг;

Novus – 31,99 грн/кг;

Metro – 20,7 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине дорожает картофель. Среди причин – ограниченное предложение продукции. Соответственно, в скором времени она может подорожать и в супермаркетах.

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