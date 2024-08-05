В Украине резко переписали цены на популярный продукт: что будет дальше

Цены на арбузы в Украине снизились почти вдвое. Причина – сильная жара, из-за которой производители стремятся побыстрее продать свою продукцию.

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Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Богдан Духницкий. Он отметил: в то же время, ожидать разворота цен и начала их роста не стоит – ведь большой урожай арбузов будет сдерживать этот процесс.

"Жара является одной из причин, почему производители арбузов и дынь стремятся их быстрее продать, опасаясь порчи, поэтому цены на них, по сравнению с прошлым годом, снизились почти вдвое. ... Хороший урожай арбузов и дынь будет сдерживать их удорожание", – говорится сообщении.

Ранее же об удешевлении арбузов рассказала OBOZ.UA руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: снижение обусловлено несколькими факторами. В частности:

Отличным урожаем в Закарпатье и Одесской области, где благоприятные погодные условия и увеличение площадей под арбузами "привели к большему количеству продукции на рынке, что способствует снижению цен".

Импорту.

"Значительный объем импортируемых арбузов из Турции и Греции. Импорт арбузов из Турции вырос на 10%, а из Греции – на 8%, что позволило удерживать цены на низком уровне", – объяснила Попович.

Спросу, который сейчас оценивается как невысокий из-за дождливой погоды. Что также способствует снижению цен.

"Эти факторы демонстрируют активную конкурентную борьбу и стабильное насыщение рынка арбузами. Что способствует снижению цен на этот продукт в июле 2024 года", – резюмировала Попович.

Сколько стоят арбузы в украинских супермаркетах

В супермаркетах же 5 августа, согласно мониторингу OBOZ.UA, арбузы стоят в среднем 13,67 грн/кг. Что на 3,44 грн дешевле, чем было в конце июля – в т.ч., за счет проводимых акций.

В целом же, в отдельных же сетях цены колеблются от 9,9 до до 15,9 грн/кг. В частности:

Metro – 15,9 грн/кг;

ЕКОмаркет – 9,9 грн/кг;

Megamarket – 13,9 грн/кг;

Novus – 14,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине дешевеют помидоры. В начале августа цены на качественные томаты у производителей просели до 20-40 грн/кг, что в среднем на 22% дешевле, чем было в конце июля. Соответственно, вскоре можно ожидать снижения стоимости овоща и в супермаркетах.

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