В Украине существенно переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине значительно подешевел молодой картофель. Ныне крупные сети супермаркетов продают его в среднем по 23,86 грн/кг, что почти на 4,5 грн ниже средней цены июля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в дальнейшем стоимость овоща будет находиться около текущего уровня.

Видео дня

Как рассказали аналитики AgroWeek, по прогнозам, осенью стоимость картофеля в рознице будет находиться в пределах 20-26 грн/кг. Впрочем, признается, не исключается и подорожание овоща.

"Некоторые фермеры предполагают, что осенью 2025 года стоимость овоща может достигнуть 28-30 грн/кг. Что соответствует уровню цен в прошлом году", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в свою очередь, Нацбанк скорректировал прогноз урожая картофеля на 2025 год – уменьшив его на 3,4%. Теперь ожидается, что в текущем сезоне в Украине соберут 19,4 млн тонн овоща.

"Основной причиной понижения ожидаемого урожая стали неблагоприятные погодные условия весной. В то же время дефицит картофеля на внутреннем рынке по меньшей мере в течение следующих шести месяцев не прогнозируется", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

Вместе с тем, по данным "Минфина", 9 августа отдельные сети супермаркетов выставляли цены на молодой картофель на уровне 17,99-32,9 грн/кг.. В частности:

Metro – 20,7 грн/кг.

Novus – 17,99 грн/кг.

Auchan – 32,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно снизили цены на помидоры. Ныне производители продают свою продукцию по 40-55 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (28 июля – 1 августа). Одной из причин же этого является снижение спроса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!