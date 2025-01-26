В Украине существенно изменили стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Ривном – на 11%, до средних 45 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Запорожье – на 8%, до средних 17 000 долларов.

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В целом, сообщили на крупном профильном портале, подорожали 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-11%. В частности, помимо Ривного, покупать такие квартиры стало дороже в:

Житомире – на 10%;

Ужгороде – на 9%;

Черкассах – на 6%;

Львове, Ивано-Франковске – на 3%;

Одессе – на 1%.

Удешевление составило от 1% до 9%. Помимо Запорожья цены снизились в:

Сумах – на 5%;

Тернополе, Виннице, Николаеве – на 2%;

Хмельницком, Полтаве – на 1%.

В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Киев;

Луцк;

Черновцы;

Чернигов;

Хврьков;

Кропивницкий;

Днепр;

Херсон.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

На вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 16 000 до 64 000 долларов. Дешевле всего – в Херсоне – в среднем, 16 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов;

Харьков – 20 000 долларов;

Сумы, Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем 64 000 долларов. А кроме того, в Киеве и Ужгороде – 60 000 долларов.

Украинцы часто покупают квартиры с большой "скидкой"

В то же время, рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа") реальные цены продаж недвижимости оказываются на 25% ниже средних объявлений. Т.е., в процессе покупки жилья покупателям нередко удается сбить на него цену. Что, по ее словам, свидетельствует о том, что "цены на рынке формирует покупатель".

В целом же, отметила она, чаще всего украинцы покупают небольшие старые квартиры – старше 35 лет и средней площадью 48 кв. м. Более новые квартиры – "возрастом" до 15 лет – занимают лишь четверть сделок.

При этом подчеркивается: активнее всего украинцы покупают жилье на западе страны. При чем вне больших городов.

"Локация решает. 78% соглашений заключено за пределами областных центров, из которых только 10% приходится на столицу. Активнее всего покупают жилье на западе Украины", – рассказала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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