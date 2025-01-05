В Украине существенно изменили стоимость 1-комнатных квартир: какие теперь цены

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 9%, до средних 20 000 долларов.

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В целом же, сообщили на крупном профильном портале, подорожали 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-9%. В частности, помимо Житомира, покупать такие квартиры стало дороже во:

Ужгороде – на 7%;

Львове, Ривном, Чернигове, Черкассах – на 3%;

Хмельницком – на 1%.

Удешевление же составило от 1% до 9%. Самое большое (помимо Сум):

в Днепре – на 6%;

Запорожье – на 5%.

В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Киев;

Луцк;

Ивано-Франковск;

Черновцы;

Винница;

Одесса;

Николаев;

Кропивницкий;

Херсон.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 64 000 долларов. Дешевле всего – в Херсоне и Запорожье – в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Харьков, Сумы – 20 000 долларов;

Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем 64 000 долларов. А кроме того, Киеве и Ужгороде – 60 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное подорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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