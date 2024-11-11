"Ситуация просто катастрофическая": украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

Высокие цены на сельскохозяйственную продукцию в 2024 году объясняются не только неблагоприятными погодными условиями, но также отсутствием рабочей силы и ростом мировых цен на удобрения. Из-за этого урожай капусты оказался просто катастрофическим.

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Об этом коммерческий директор агропредприятия Андрей Марущак заявил SEEDS. При этом он отметил, что некоторые урожай некоторых культур стал настоящей неожиданностью.

"Сейчас мы видим, что есть проблема с капустой. Думаю, что в дальнейшем она будет еще дороже. Буквально вчера я разговаривал с одним из своих клиентов с юга Украины, они выращивают капусту, свеклу, морковь и лук. Он говорит, что с морковью в этом году у них ситуация не такая плохая, с луком хорошая, однако с капустой ситуация просто катастрофическая", – отметил Марущак.

По его словам, минувшим летом в Украине стояла аномальная жара, которую эта капуста не смогла вынести. И даже несмотря на то, что у некоторых производителей капуста до сих пор стоит в поле, хорошего урожая от нее не ожидается.

Специалисты утверждают, что овощи местного производства останутся "золотыми" до тех пор, пока не начнется перепроизводство. Но высокие цены на овощи объясняются не только погодными факторами.

"Прежде всего, не стоит забывать, что в стране война – у нас нет достаточного человеческого ресурса для работы в сельском хозяйстве. Следующий фактор – это мировое удорожание средств защиты растений и удобрений. Его также вызвала война в Украине. Но мы придем к той ситуации, когда овощи будут немного дешевле или очень дешевы, и нам уже сегодня нужно думать о том, что делать дальше", – резюмирует Марущак.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за дефицита рабочих рук Украине может не хватить не только овощей, но и фруктов – в частности, яблок. Также на урожае сказались неблагоприятные погодные условия и высокий спрос на этот фрукт в пищевой промышленности.

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