В Украине стремительно выросли цены на популярные продукты: к чему готовить кошелек

В Украине в мае 2025 года продолжают расти цены на продукты первой необходимости. Больше всего подорожали подсолнечное масло (до 67,32 грн/л) и ржано-пшеничный хлеб (до 37,08 грн/кг). Эксперты отмечают, что это связано с инфляционным давлением, ростом производственных затрат и сезонными колебаниями на аграрном рынке.

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Об этом сообщили в НИИ "Украгропромпродуктивность". В начале мая украинцы снова столкнулись с повышением цен на большинство базовых продуктов питания.

Согласно мониторингу, охватившему 50 областных и районных рынков по всей стране, заметный рост стоимости зафиксирован практически во всех категориях. Ценовые колебания происходят уже второй месяц подряд, что формирует четкую тенденцию к повышению потребительской корзины.

Наиболее заметно подорожание касается хлеба, масла, круп и сахара. Например, батон вырос в цене до 51,51 грн/кг, а хлеб ржано-пшеничный – до 37,08 грн/кг . В апреле цены на эти виды хлеба также росли, но темп оставался выше – тогда батон подорожал сразу на 1,5 %. Хлеб из пшеничной муки высшего сорта стоит 42,39 грн/кг, а первого – 37,37 грн/кг.

Пшеничная мука, как и в предыдущие недели, продолжила рост – сейчас ее средняя цена составляет 23,33 грн/кг. Макаронные изделия остались на стабильном уровне – 36,19 грн/кг, без изменений с апреля.

В сегменте круп наблюдается как рост, так и незначительное снижение. Пшенная крупа поднялась до 27,46 грн/кг, манная – до 25,73 грн/кг, гречневая стоит 37,37 грн/кг. Рис, наоборот, подешевел на 0,4 %, до 57,62 грн/кг, а овсянка – на 0,1 %, до 32,24 грн/кг.

Подсолнечное масло, которое остается одним из самых дорогих базовых продуктов, выросло до 67,32 грн/л. Это самый высокий показатель за последние месяцы, и ценовая динамика здесь стабильно растущая. Сахар также прибавил в цене – сейчас он стоит 33,35 грн/кг, что на 0,5% больше, чем в апреле.

Самые высокие цены на продукты традиционно наблюдаются в столице и центральных регионах – Киеве, Ривненской и Черкасской областях. Самые низкие – в Николаевской, Херсонской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Ценовая динамика свидетельствует не только о временном колебании, а об устойчивом тренде к росту. Эксперты отмечают, что в ближайшее время стоит ожидать подорожания и других категорий товаров, в частности мяса, молочных продуктов и овощей, которые остаются ключевыми в рационе украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо снизили цены на картофель. Сейчас производители отпускают его в среднем по 15-24 грн/кг, что на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Причиной удешевления является снижение спроса.

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