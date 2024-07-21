В Украине резко подорожал популярный продукт: сколько стоит

В Украине дорожают тепличные огурцы. В конце текущей недели производители отпускали товар по 25-50 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлого периода (8-12 июля). Соответственно, в скором времени можно ожидать роста стоимости этого популярного овоща и в супермаркетах с магазинами.

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О подорожании сообщили аналитики EastFruit. Там отметили: основной причиной, спровоцировавшей рост цен, стало существенное сокращение предложения овощей на рынке.

"При этом ряд тепличных комбинатов, которые уже завершили реализацию огурцов первого оборота, со вторым оборотом планируют выйти не раньше середины августа. В то же время, спрос на тепличные огурцы удерживается достаточно высокий, что также оказывает дополнительную поддержку ценам", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, не помогает снять нагрузку на рынке тепличных овощей и продукция открытого грунта. Так, ее предложение на этой неделе существенно сократилось – из-за установившейся жаркой и сухой погоды практически на всей территории Украины.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркетах же, согласно мониторингу OBOZ.UA, огурцы украинские 21 июля продают в среднем по 32,9 грн. В отдельных же сетях овощ стоит:

ЕКОмаркет – 31,9 грн/кг;

Novus – 34,89 грн/кг;

Сильпо – 31,9 грн/ кг (3,19 грн/100 грамм).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в разгар сезон ягод, в частности малины и голубики. При этом цены на них падают - например, на крупном рынке "Шувар" последняя подешевела со 120-180 грн/кг в конце июня до 90-130 грн/кг в середине июля. То есть снижение цен составило 25–27,8%.

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